Vecinos de Las Casas del Rey se concentran en Guadalajara contra el proyecto del eje Cardenal González de Mendoza

Protesta de Vecinos de Las Casas del Rey - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 200 personas, según datos de la Policía Nacional, se han concentrado este jueves por la tarde en la Plaza Mayor de Guadalajara para mostrar su rechazo al proyecto que el Ayuntamiento pretende desarrollar en el entorno de la plaza de la Antigua, la calle Matadero y la calle Cardenal González de Mendoza, una actuación que los vecinos de Las Casas del Rey han bautizado como 'el Scalextric'.

La concentración, de carácter pacífico, ha servido a los residentes para reivindicar la mejora y rehabilitación de sus propios barrios antes de acometer, a su juicio, una actuación de estas características.

Los vecinos han acudido con pancartas individuales en las que han mostrado fotografías del estado que presentan distintos puntos de la zona y han coreado consignas como 'Más obras y menos Scalextric, más seguridad, más vegetación, menos cemento' y 'No queremos Scalextric'.

Durante la protesta, Margarita Casas, en representación de los vecinos de Las Casas del Rey, ha leído un comunicado en el que han trasladado su "enérgica repulsa" al proyecto municipal y han defendido que existen "necesidades más urgentes" en el barrio.

"¿Cómo se construye algo nuevo sin haber arreglado un barrio que lleva años en una mala situación?", ha planteado Casas, quien ha señalado que los residentes no comprenden que se pretenda ejecutar "un proyecto de tanta envergadura y tan costoso" mientras, según ha denunciado, el barrio está deteriorado.

Entre las deficiencias que han enumerado los vecinos figuran la rotura de pasamanos y barandillas, el levantamiento de baldosas, problemas de inclinación del suelo, muros deteriorados, agujeros en jardines, roturas en el alcantarillado y fosas de desagüe, así como el mal estado de las zonas de juego y deportivas.

También han reclamado mejoras en materia de accesibilidad y seguridad para los servicios de emergencia. Según han expuesto, existen pasos destinados a bomberos y ambulancias que permanecen abiertos a todo tipo de vehículos por la falta de señalización y pivotes de seguridad, mientras que en otras zonas aseguran que faltan accesos adecuados para estos servicios.

"No se pide por pedir. No se protesta por protestar", ha afirmado Casas durante la lectura del comunicado, antes de reclamar al Ayuntamiento que atienda las necesidades de los vecinos antes de comprometer recursos en el proyecto que rechazan.

La concentración ha contado con el respaldo de representantes de los grupos municipales de la oposición, entre ellos varios concejales del PSOE y el exalcalde de Guadalajara Alberto Rojo, así como integrantes de Aike como su portavoz municipal, Susana Martínez. Precisamente, la formación municipalista está recogiendo también firmas contra la actuación.