Vecinos del Centro de Cuenca piden una "verdadera consulta pública" sobre la remodelación de Carretería

Archivo - Calle Carretería, Cuenca. - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos del Centro de Cuenca ha lamentado en un comunicado la "falta de voluntad", por parte del Ayuntamiento, de promover una verdadera consulta pública sobre la remodelación de Carretería.

En un escrito trasladado a los medios de comunicación, la organización vecinal ha explicado que el equipo de Gobierno les ha negado "en reiteradas ocasiones", la documentación sobre este proyecto para tenerla antes de la reunión a la que el Ayuntamiento les ha convocado.

Por ello, la asociación sospecha que dicha reunión "se plantea más como un instrumento para justificar formalmente la transparencia del proceso, que como un espacio real orientado a recoger, valorar e integrar las aportaciones de la ciudadanía y de la propia asociación".

Por otro lado, desde el colectivo lamentan que el Ayuntamiento esgrima como "consulta pública" una encuesta que un socio de la organización vecinal del centro hizo "a modo particular".

"Una verdadera consulta pública exige acceso transparente a la información, espacios institucionales de participación y mecanismos efectivos para recoger, valorar e integrar las aportaciones ciudadanas. Una iniciativa personal no puede --ni debe-- sustituir las responsabilidades del Ayuntamiento en materia de gobernanza, transparencia y participación democrática", insisten.

"Este intento de presentar una encuesta vecinal independiente como evidencia de cumplimiento de los compromisos europeos constituye un gesto meramente formalista y carente de contenido participativo real, incompatible con el espíritu de los fondos comunitarios, que buscan precisamente fortalecer la implicación social en la planificación urbana", añade la asociación.

Frente a eso, lo que piden es "la organización de un auténtico proceso de exposición pública del proyecto, abierto a toda la ciudadanía y no restringido a determinados interlocutores". Asimismo, la asociación plantea la habilitación de un mecanismo formal de recogida de sugerencias y comentarios, "acompañado del compromiso de ofrecer respuesta motivada y voluntad de integración a cada aportación recibida", solicita el comunicado.