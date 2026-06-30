Los vecinos de Huertezuelas (Ciudad Real) ya pueden volver a sus casas y el incendio desciende a Nivel 1

Incendio en Calzada de Calatrava - JCCM

CIUDAD REAL, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en Calzada de Calatrava (Ciudad Real), en la pedanía de Huertezuelas, ha descendido a Nivel 1 y los vecinos de la misma que se encontraban desalojados, ya pueden volver a sus casas. Las primeras estimaciones apuntan a que se habrían quemado 390 hectáreas.

Tal y como ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha en su cuenta de X, se restablece el tráfico en la carretera CR-5043, aunque los medios de extinción continúan utilizando esta carretera.

Por este motivo, apelan desde el servicio de extinción a extremar la atención y facilitar el paso por la vía.

Asimismo, la carretera CR-P-5041 permanece cortada al tráfico y continúan las labores de extinción, en las que trabajan 15 medios terrestres y 67 efectivos.

Este lunes por la tarde se decretó Nivel 2 por el confinamiento de la pedanía de Huertezuelas, cuyos vecinos fueron desalojados y trasladados a Viso del Marqués, donde han pasado la noche.