Vecinos de nueve municipios toledanos afectados por el fuego de Ávila, Almorox y Madrid regresan a sus casas

Labores de extinción del incendio de Almorox. - INFOCAM

TOLEDO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La dirección operativa de la emergencia Nivel 3, a cargo de la Unidad Militar de Emergencia del Gobierno, de los incendios forestales de Burgohondo, Almorox y Sierra Oeste de Madrid ha autorizado el regreso de los vecinos de nueve municipios de la provincia de Toledo.

Se trata de las localidades de Buenaventura, Castillo de Bayuela, El Real de San Vicente, Garciotum, Hinojosa, Navamorcuende, Almendral de la Cañada, Nuño Gómez y Pelahustán, tal y como informa el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha a través de 'X'.

No obstante, se mantienen las evacuaciones en La Iglesuela del Tiétar, Sartajada y en las urbanizaciones de Almorox.