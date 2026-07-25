Los vecinos de Prádena de Atienza y Gascueña de Bornova, en Guadalajara, ya pueden volver a sus casas

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción, a 22 de julio de 2026, en Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). Page ha asegurado, tras la reunión de CECOPI que ha tenido lugar en Tamajón (Guadalajara), que el incendio de La Mierla ha entrado "en - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

GUADALAJARA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de Prádena de Atienza y Gascueña de Bornova, localidades afectadas --entre otras muchas-- por el incendio de La Mierla (Guadalajara), ya pueden regresar a sus casas.

El Plan Infocam ha levantado las medidas de evacuación para estas localidades. Continúan evacuados sin embargo Aldeanueva de Atienza y El Ordial.

Permanecen cortadas solo las carreteras GU-151 y GU-147, tal y como han informado desde el dispositivo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha en sus redes sociales.

El fuego, que se declaraba el pasado 16 de julio y que ayer bajaba a nivel 1, ha calcinado 32.000 hectáreas de superficie siendo ya el más grave de la historia de Castilla-La Mancha.