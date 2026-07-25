Los vecinos de Prádena de Atienza y Gascueña de Bornova, en Guadalajara, ya pueden volver a sus casas

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción, a 22 de julio de 2026, en Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). Page ha asegurado, tras la reunión de CECOPI que ha tenido lugar en Tamajón (Guadalajara), que el incendio de La Mierla ha entrado "en
Un helicóptero trabaja en las labores de extinción, a 22 de julio de 2026, en Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). Page ha asegurado, tras la reunión de CECOPI que ha tenido lugar en Tamajón (Guadalajara), que el incendio de La Mierla ha entrado "en - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: sábado, 25 julio 2026 18:34
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GUADALAJARA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de Prádena de Atienza y Gascueña de Bornova, localidades afectadas --entre otras muchas-- por el incendio de La Mierla (Guadalajara), ya pueden regresar a sus casas.

El Plan Infocam ha levantado las medidas de evacuación para estas localidades. Continúan evacuados sin embargo Aldeanueva de Atienza y El Ordial.

Permanecen cortadas solo las carreteras GU-151 y GU-147, tal y como han informado desde el dispositivo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha en sus redes sociales.

El fuego, que se declaraba el pasado 16 de julio y que ayer bajaba a nivel 1, ha calcinado 32.000 hectáreas de superficie siendo ya el más grave de la historia de Castilla-La Mancha.

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