Veintinuo estrena 'Escalofríos', segundo tema de un nuevo álbum "a media cocción" que salpicará los directos de la banda

TOLEDO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La banda toledana Veintiuno ha estrenado este viernes 'Escalofríos', segundo tema tras 'La ruina' de un nuevo álbum que, tal y como admiten Diego Arroyo y Yago Banet, está aún "a media cocción" sin saber todavía si contará con "nueve temas, o catorce" una vez que el producto esté listo.

Arroyo, vocalista de la banda, presentó en exclusiva a un pequeño grupo el tema la pasada semana durante la presentación de la campaña publicitaria que la banda protagoniza para la marca toledana de Cervezas La Sagra, cita en la que atendió junto a Banet a Europa Press para explicar que, una vez más, el proceso compositivo de la canción siguió el mismo patrón.

Así, tras la composición de Arroyo, el tema se lanza al "filtro" que supone el resto de la banda, que siempre cumple su "labor de censura" antes de que la canción siga su camino. "Cuando una canción tiene el mínimo nivel, la rulo. Solo cuando hay respuesta eufórica sigue adelante".

Este segundo tema, dentro de una serie que caerá a modo de píldoras como ocurriera con el último trabajo de la banda, conformará una "entrega final" que no saldrá al completo "hasta que no esté hecho" su particular "trabajo de fin de grado".

"Hasta que no sepamos cuántos temas son buenos... igual el álbum tiene nueve que tiene catorce, depende del disco. No podemos decirlo a media cocción, nos queda mucho trabajo para llegar a donde queremos y la compañía --Warner-- lo entiende", admiten los toledanos.

En todo caso, avanzan que en los directos que restan tanto en festivales como en salas, se dedicarán a ir dejando caer los nuevos temas para ver la reacción del público. "Ahora estamos jugando en directo a mezclar versión con tema inédito, a desubicar, a jugar al despiste, ver si gusta. Si la gente lo corea, lo registramos".

