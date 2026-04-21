Velasco, contra informe de interventor sobre entes del Ayuntamiento Toledo: "No se corresponde la con realidad contable"

Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Toledo - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM del Ayuntamiento de Toledo, José Manuel Velasco, ha cargado contra el informe del interventor sobre los entes dependientes del Ayuntamiento de Toledo (Teatro de Rojas, Patronato Municipal Deportivo, Patronato de Música y Empresa Municipal de la Vivienda) del ejercicio 2025 alegando que "no se corresponde con la realidad contable" de dichos entes.

En declaraciones a los medios, tras la Comisión de Hacienda celebrada en el Consistorio, el concejal 'popular' ha asegurado que este informe ha dado pie durante las últimas semanas a hacer declaraciones "infundadas y falsas" a otros grupos políticos.

Desde el equipo de Gobierno toledano, según ha explicado Velasco, se va a solicitar la modificación de este informe de acción de cuentas del Ayuntamiento de Toledo, en el que se exponía la situación de los entes dependientes del Ayuntamiento de Toledo.

Velasco ha criticado que dicho informe llegó a comisión por parte de la Intervención General sin que se hubiese producido lo que es el procedimiento contradictorio obligatorio, según la norma, de que cualquier informe que venga a la comisión se le haya comunicado previamente al afectado, en este caso Teatro de Rojas, Patronato Municipal Deportivo, Patronato de Música y Empresa Municipal de la Vivienda, para que lleve a cabo las alegaciones que considere oportunas respecto a lo que dicho informe dice.

Sin entrar en los datos que contiene este informe, el concejal del equipo de Gobierno ha afirmado que desde el punto de vista de estos órganos, "el informe no se corresponde con lo que es la realidad contable de estos entes".

Dicho esto, ha advertido de que "un informe malinterpretado de este tipo" puede dar pie --"como pasó con el Partido Socialista"-- a que "gente que no sabe o no conoce lo que es un sistema contable, ni interpretar dichos informes", haga declaraciones "falsas".

"Nosotros creemos que tenemos derecho a contradecir" este informe haciendo unas alegaciones porque creen "que los datos económicos que ha utilizado no son los reales o correctos", ha incidido.

De esta manera, ha confirmado que el equipo de Gobierno va a plantear alegaciones al informe que afecta al Teatro de Rojas, al Patronato Municipal Deportivo, al Patronato de Música y a la Empresa Municipal de la Vivienda.

Preguntado sobre el hecho de que el interventor haya intentado pedir una entrevista con el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, el concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM ha señalado desconocer esta petición de reunión, pero ha querido hacer hincapié en que "el alcalde tiene una agenda de 200 horas".