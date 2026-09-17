Velázquez anuncia la creación de un Centro de Interpretación del Toledo Visigodo en la Vega Baja

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en el debate sobre el estado del municipio - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha anunciado la creación del Centro de Interpretación 'Toletum Visigodo', un nuevo equipamiento cultural y turístico que se ubicará en el yacimiento arqueológico de la Vega Baja.

Este nuevo espacio, ha señalado durante el Debate sobre el Estado del Municipio, "se enmarca en la estrategia del Gobierno municipal para diversificar los ejes turísticos de la ciudad y poner en valor etapas fundamentales de su historia, mediante experiencias inmersivas con realidad virtual".

El proyecto, con un presupuesto total estimado de 500.000 euros, permitirá avanzar en la recuperación, conservación y musealización de uno de los espacios arqueológicos más relevantes de Toledo.

El Centro de Interpretación se plantea como puerta de entrada al recorrido arqueológico de la Vega Baja, unificando en un único itinerario las actuaciones desarrolladas en las distintas fases de recuperación del yacimiento. El objetivo es ofrecer al visitante las claves para comprender la evolución histórica del asentamiento, su organización urbana, su arquitectura y la vida cotidiana de sus habitantes.

El nuevo espacio contará con una exposición permanente y una sala polivalente destinada a acoger conferencias, seminarios, congresos científicos, presentaciones, actividades divulgativas y programas educativos, favoreciendo además la conexión entre investigadores, universidades, administraciones y ciudadanía.

La propuesta contempla también la creación de un espacio museográfico con vitrinas para mostrar piezas arqueológicas relevantes procedentes de las diferentes campañas de excavación de la Vega Baja, actualmente depositadas en el Museo de Santa Cruz y en el Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda.

Como elemento innovador, el Centro incorporará además una experiencia inmersiva de realidad virtual, mediante gafas que permitirán al visitante acercarse al Toledo visigodo a través de una recreación digital.

Esta iniciativa supone un nuevo paso en la recuperación de la Vega Baja, donde ya se han puesto en valor 30.000 metros cuadrados de restos arqueológicos y se han creado una senda peatonal y un carril bici en el entorno del yacimiento.

Con el Centro de Interpretación 'Toletum Visigodo', el Ayuntamiento busca convertir la Vega Baja en un nuevo foco de conocimiento, divulgación y dinamización cultural y turística, ampliando los espacios de la ciudad vinculados al patrimonio y a la cultura.