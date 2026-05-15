Velázquez asegura que el Vial Azucaica-Polígono avanza a buen ritmo y en "breves fechas" comenzarán las expropiaciones

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez. - OSCAR HUERTAS/AYUNTAMIENTO

TOLEDO 15 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha asegurado este viernes que el Vial Azucaica-Polígono avanza a buen ritmo con los trámites administrativos, y "en breves fechas" podrán comenzar las expropiaciones junto con el informe de impacto ambiental.

Así lo ha declarado durante su participación en la presentación del libro 'Más de tres puentes', en la sede del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, junto a Miguel Ángel Carrillo, presidente de la institución, y a Juan Antonio Mesones, decano de la Demarcación de Castilla-La Mancha del Colegio, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Es la infraestructura más demandada por los vecinos de Toledo en estos momentos, y en esa infraestructura hay una labor importantísima de los ingenieros de caminos", ha señalado Velázquez.

En este sentido, el alcalde ha recordado que precisamente antes de acceder a la alcaldía, tuvo la oportunidad de presentar al colegio este proyecto estratégico para la ciudad, por lo que ha agradecido a todo el equipo directivo de la institución, "la colaboración permanente con el Ayuntamiento de Toledo".

Velázquez ha destacado que, tres años después del inicio de la legislatura, algunos de los proyectos más importantes del equipo de Gobierno están estrechamente vinculados con la ingeniería.

Por ello, ha manifestado su deseo de que una futura edición del libro Más de tres puentes pueda incluir ya como una realidad el nuevo puente del vial entre Azucaica y el Polígono, llamado a convertirse en una infraestructura clave para la movilidad y el desarrollo urbano de Toledo.