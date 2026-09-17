Velázquez avanza la llegada a Toledo de un "gran" Centro de Datos vinculado a la innovación y las nuevas tecnologías

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en el debate sobre el estado del municipio - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha avanzado la llegada a la ciudad de un "gran" Centro de Datos vinculado a la innovación y las nuevas tecnologías, un proyecto que contempla una inversión superior a 1.000 millones de euros y la creación de alrededor de 150 puestos de trabajo especializados.

El alcalde ha enmarcado este anuncio en la estrategia municipal para favorecer la actividad económica, atraer empresas y generar nuevas oportunidades de empleo.

En este sentido, ha mencionado que "además, en esta legislatura, se ha conseguido desbloquear la ampliación del polígono industrial, una actuación clave para el futuro económico de Toledo".

"Necesitábamos más suelo industrial no solamente para atraer nuevas empresas, sino para garantizar que las que ya están en Toledo puedan seguir creciendo y no tengan que marcharse por falta de espacio", ha explicado durante su intervención en el Debate sobre el Estado del Municipio.

MÁS EMPRESAS Y MENOS PARO

Los datos, ha señalado Velázquez, "reflejan esta evolución, ya que por primera vez la tasa de paro se sitúa por debajo del 10 por ciento y el número de empresas ha aumentado en 186 desde el año 2023".

En este sentido, ha mencionado, "estos datos no son solamente cifras, son oportunidades, proyectos de vida y familias que encuentran más posibilidades para desarrollar su futuro en Toledo".

Velázquez ha recordado que, junto al desbloqueo de la ampliación del polígono industrial, el Ayuntamiento ha continuado mejorando las infraestructuras del área empresarial, con actuaciones como la renovación del firme de las calles Jarama y Ventalomar, ejecutadas en horario nocturno para reducir las molestias a empresarios y trabajadores.

Por último, ha concluido, que "estamos trabajando para que Toledo sea una ciudad atractiva para invertir, para emprender y para crear empleo".