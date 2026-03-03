Velázquez avanza que San Juan de Dios tendrá uso asistencial y que el edifico de RNE se reconvertirá en viviendas

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez - AYTO TOLEDO

TOLEDO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha avanzado este martes que "hay conversaciones" y se está desarrollando "un clima muy favorable" para que el antiguo edificio de San Juan de Dios, en pleno Casco Histórico de la ciudad, recupere su uso asistencial con el fin de que sea una residencia y un centro de día, lo que llevará al antiguo edificio de Radio Nacional de España, que en un primer momento iba a tener ese fin, a reconvertirse en viviendas para lo que ha encargado los estudios a la Empresa Municipal de la Vivienda.

Así lo ha avanzado Velázquez en el desayuno informativo organizado por el diario La Tribuna de Toledo, en el que ha intervenido para presentar al primer edil toledano el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

Ha sido en el momento de su intervención en el que Velázquez se ha referido al proyecto 'Toledo Emerge', que ha definido como el proyecto de recuperación patrimonial de un casco histórico "más importante de toda España", cuando ha hecho este anuncio.

Ha repasado también el resto de edificios que forman parte de 'Toledo Emerge' para indicar que en el caso del Cementerio de las Monjas ya está adjudicado y espera que esté funcionado como centro gastronómico provincial este verano o que en Alamillos del Transito espera que las obras comiencen este mes con un proyecto similar al del Salón Rico y el Corral de Don Diego con 28 viviendas y 70 plazas de aparcamiento, mientras que la Diputación de Toledo ha solicitado ya financiación a cargo del 2 por ciento para Abdon de Paz.

"CAMBIO DE FONDO" EN TOLEDO

Durante su intervención, Velázquez ha hecho balance para destacar "el cambio de fondo" que está viviendo Toledo al haber pasado "de las promesas a los hechos". "Solo así somos capaces de garantizar el futuro porque solo así garantizaremos el presente", ha añadido, para agregar que era "fundamental" un cambio en la política, en las formas y en las maneras "de relacionarnos con otras instituciones, los vecinos o los medios de comunicación".

Ha indicado que había que "meter una marcha más" en la actuación municipal de la ciudad que pasara por actuaciones concretas, por lo que se decidió a formar, ha señalado, un Gobierno, "sólido, estable y duradero" para ofrecer garantía de que los proyectos "vayan a salir adelante".

Es por ello por lo que ha dicho que había que salir "de la parálisis" administrativa en la que se encontraba el Ayuntamiento como, por ejemplo, en la paralización de la modificación puntual del POM en el polígono industrial que hacía que Toledo "perdiera oportunidades" y que su equipo de Gobierno llevó a cabo gracias a las cooperación y a la lealtad institucional.

Ha destacado que gracias a esta forma de hacer las cosas se han proyectado iniciativas como la recuperación del antiguo campo de fútbol Carlos III, la recuperación del Parque de Polvorines con la ciudad regional de cine o el ya citado proyecto 'Toledo Emerge'.

"Era muy importante salir de la parálisis gracias tender puentes, y también recuperar la influencia que no se debió perder, por eso pesamos que teníamos que optar a ser capitalidad europea de la cultura compitiendo con ciudades de primer nivel de toda España", ha manifestado.

En este punto se ha referido a que este próximo 12 de marzo se sabrá si Toledo es ciudad finalista para esta capitalidad, una cita que tendrá lugar en Madrid y a la que ha señalado que el Ayuntamiento acudirá "con una sensación muy importante". "No sabemos qué va a pasar, estamos trabajando con un proyecto a la altura de los mejores, vamos a estar ahí y no podemos dar un paso atrás".

También ha hablado del Plan de Ordenación Municipal (POM) para destacar que ya se hablan de "actuaciones concretas" y no de intenciones sobre el mismo y concretar que se ha "tratado de hacer un paréntesis" en los contactos con los grupos para mantener reuniones con el equipo redactor y poder presentar un documento que cuenta con consenso.

Del mismo modo ha hecho referencia al río Tajo para destacar que su equipo de Gobierno decidió actuar "y que nadie lo hiciera por nosotros", lo que no quiere decir, ha añadido, que el Ayuntamiento siga reclamando a otras administraciones. Así, ha recordado que de los 26 puntos de vertido al río detectados por la Cátedra del Tajo ya se han eliminado 11.

Además ha aludido al medio ambiente, con la recuperación de las riberas del río Tajo o el hecho de que "se hayan pasado de las promesas a los hechos" con el mapa de amianto. "No era cosa nuestra, pero además hay una partida presupuestaria concreta que compromete al Ayuntamiento a ir eliminando progresivamente el amianto en las instalaciones municipales", ha agregado.

"Estamos cumpliendo con lo que prometimos", ha proseguido el alcalde, que ha concluido hablando del Casco Histórico y de las medidas puestas en marcha para que sean más las ventajas que las desventajas de vivir en esta zona de la ciudad, como la eliminación del bolseo, los ecopuntos, la creación de una comunidad energética.

NO SE INCREMENTARÁ EL 12% DE VIVIENDAS TURÍSTICAS

Ya preguntas de los presentes se ha referido a las viviendas turísticas en la ciudad, para indicar que entiende las problemáticas y las quejas aunque ha dicho que este nuevo modelo de negocio ha servido para rehabilitar "muchas viviendas". Pese a ello se ha comprometido a que su quipo de Gobierno no va a incrementar el límite máximo del 12% de sobre el total de viviendas en todas las áreas de la ciudad.

Además, ha hecho referencia al arenero para la recepción de sólidos en el barrio de Azucaica para hacer balance y afirmar que "ha funcionado" puesto que, según los técnicos municipales, el pasado año ha evitado inundaciones hasta en tres ocasiones.

Ha aludido también al proyecto que unirá los barrios de Azucaica y el Polígono mediante un puentes para indicar que el proyecto está en fase de redacción y calcular que para el mes de mayo o junio ya esté el estudio del trazado, con el que el equipo redactor facilitará poder empezar las expropiaciones.

Finalmente, sobre el barrio de Palomarejos ha confirmado que aún la Tesorería de la Seguridad Social no es la titular de los terrenos del Hospital Virgen de la Salud y que sigue en manos del Sescam. Además, se ha referido a proyectos planteado por sus socios de Gobierno de Vox, como el de instalar en este solar un rascacielos, para apuntar que fue una "opinión exclusivamente personal" del concejal de Urbanismo, Florentino Delgado, para crear un debate.

No obstante, el alcalde se ha quedado con la propuesta del decano de los jueces de Toledo, José Ramón Bernacer, para que este espacio se ubique una ciudad de la justicia. "Si dependiera del ayuntamiento le puedo asegurar que eso sería la ciudad de la justicia", ha zanjado.

El presidente regional del PP ha abierto el acto mandando un mensaje de aliento a los más de 30.000 españoles que se encuentran atrapados en Oriente Medio. "El mundo será mejor cuanto menos tiranos haya", ha añadido.

Además, tras destacar el compromiso y la solvencia de Velázquez para Toledo y que haya puesto en marcha "retos imposibles" para la ciudad, se ha comprometido a que cuando sea presidente regional dentro de un año colaborará con todos los proyectos estratégicos para que la capital regional sea "motor de la región".