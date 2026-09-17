Velázquez defiende una labor basada en la autocrítica y reprocha a la oposición la falta de credibilidad y de propuestas

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez. - OSCAR HUERTAS/AYUNTAMIENTO

TOLEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha defendido este jueves durante su réplica en el Debate del Estado del Municipio una forma de hacer política basada en la autocrítica, la humildad y el compromiso con los ciudadanos, y ha reprochado a la oposición la falta de credibilidad y de propuestas para la ciudad.

Velázquez ha reconocido que durante estos años de gobierno "nos hemos equivocado" y que hay decisiones que "no las hemos hecho bien", pero ha defendido que reconocer los errores es también una muestra de responsabilidad y de voluntad de corregirlos, subrayando que el objetivo del Gobierno municipal es seguir trabajando para mejorar aquello que todavía puede hacerse mejor.

En este sentido, ha reivindicado el trabajo realizado por el conjunto del Gobierno municipal y ha asegurado que el Ejecutivo seguirá dedicando "los días que nos quedan en esta legislatura" a mejorar la ciudad y resolver los problemas de los toledanos, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Velázquez ha agradecido especialmente el trabajo de los empleados municipales, así como la colaboración de las instituciones y de toda la sociedad toledana, destacando que los avances alcanzados son fruto del esfuerzo conjunto.

En su réplica al portavoz de IU-Podemos, Txema Fernández, el alcalde ha reivindicado una gestión pública basada en la eficacia, el pragmatismo y la atención a las necesidades reales de los ciudadanos, con independencia de planteamientos ideológicos. En materia social, ha destacado el incremento de la atención a personas en situación de vulnerabilidad y, especialmente, a mujeres y niños que necesitan apoyo, al tiempo que ha señalado que el objetivo de las políticas sociales debe ser que llegue un momento en el que estos recursos dejen de ser necesarios.

En vivienda, Velázquez ha puesto en valor la respuesta obtenida por las primeras viviendas promovidas por la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda, destacando que las cinco viviendas del Salón Rico recibieron un total de 200 solicitudes y ha subrayado así la existencia de una demanda real de vivienda asequible en la ciudad y la necesidad de seguir avanzando en esta línea.

El alcalde también ha defendido la gestión de los servicios municipales y ha puesto como ejemplo el ámbito deportivo, donde ha destacado tanto la mejora de las conexiones peatonales y ciclistas como la aprobación del nuevo convenio colectivo del Patronato Deportivo Municipal, una reivindicación de los trabajadores que, según ha señalado, se prolongaba desde hacía al menos 16 años.

Ha asegurado que Toledo se encuentra hoy en mejor situación que hace tres años, aunque ha reconocido que todavía quedan problemas por resolver y que sería un error caer en el triunfalismo. En este sentido, ha reivindicado una forma de gobernar basada en el pragmatismo, la prudencia, la humildad, el agradecimiento y la transparencia, y ha defendido la necesidad de alcanzar acuerdos en aquellos asuntos estratégicos para el futuro de la ciudad, como el nuevo Plan de Ordenación Municipal.

COACIÓN PP-VOX, POSITIVA

Dicho esto, ha reivindicado la gestión conjunta del Gobierno municipal y ha asegurado que la coalición PP-Vox está siendo positiva para Toledo, al tiempo que ha destacado que todas las concejalías gestionadas por Vox han incrementado sus partidas presupuestarias.

En este sentido, ha explicado que incluso durante la ejecución del presupuesto se han realizado modificaciones para reforzar áreas responsabilidad de sus concejales, detrayendo recursos de concejalías gestionadas por el Partido Popular.

Asimismo, ha defendido la existencia de un Gobierno sólido y cohesionado, más allá de las diferentes posiciones políticas que puedan mantener sus integrantes, y ha reivindicado la capacidad del Ejecutivo municipal para trabajar conjuntamente en beneficio de los toledanos.

El alcalde también ha aprovechado su intervención para pedir a Vox que reflexione sobre su posición respecto a la Zona de Bajas Emisiones, recordando que esta medida ha sido aprobada también con los votos de Vox en ciudades como Talavera, Burgos, Valladolid o Alcalá de Henares.

Velázquez ha insistido en que la propuesta planteada para Toledo no contempla restricciones para los vecinos y responde al cumplimiento de una obligación legal vinculada a los fondos europeos recibidos por la ciudad, cuyo incumplimiento podría obligar a devolver varios millones de euros.

TRANSPARENCIA Y RESULTADOS

Por último, el alcalde ha criticado la intervención realizada por la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, lamentando que haya desaprovechado su turno de intervención para confrontar modelos de ciudad y debatir sobre gestión municipal, centrando su discurso en críticas y ataques al equipo de Gobierno.

Velázquez ha defendido que el actual Ejecutivo municipal está gestionando con transparencia y resultados y ha cuestionado las acusaciones de una supuesta subida de impuestos y ha explicado que la subida del agua responde a una sentencia judicial derivada del contrato firmado por el anterior Gobierno y que el incremento de la tasa de basura viene determinado por una ley nacional.

Según los datos que ha expuesto, con los mismos contratos el Ayuntamiento ha pasado de ingresar 1.156.000 euros anuales durante la etapa del PSOE a 2.013.735 euros al año con el actual Gobierno, lo que supone más de un millón de euros adicional cada ejercicio. En el conjunto de la duración de esos contratos, la previsión de ingresos pasa de 5,78 millones a más de 10 millones de euros.

Finalmente, el alcalde ha reclamado al PSOE una reflexión sobre su papel como principal grupo de la oposición y sobre la necesidad de recuperar un debate municipal centrado en los problemas y las soluciones de Toledo.