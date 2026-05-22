Velázquez habla de "mañana triste" por el fuego en la Casa de Corcho pero promete que sigue en pie el plan de apertura - EUROPA PRESS

TOLEDO 22 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha hablado de "una mañana triste para los toledanos" tras el incendio sufrido en la icónica Casa de Corcho del Parque de la Vega, si bien ha comprometido su trabajo para seguir adelante con los planes de su puesta en valor y recuperación tras años cerrada.

En declaraciones a los medios desde el terreno, Velázquez ha recalcado que dentro de los planes de recuperación del Parque de la Vega se incluía la intención de recuperar la Casa de Corcho.

Tras dar las gracias a los bomberos por la "rapidísima actuación" y felicitarse por no tener que lamentar daños personales, ha explicado que la columna de humo que ha provocado el incendio se ha podido ver casi desde toda la ciudad.

Se desconocen todavía las causas, ha precisado, si bien confía en que en las próximas horas se puedan esclarecer lo que ha podido ocurrir.

"La Casa de Corcho se va a volver a abrir. Estos planes no impedirán que se vuelva a abrir para disfrutar de un espacio singular en el corazón del Parque de la Vega", ha dicho

Ahora se está estudiando el daño estructural que haya podido producirse tras el incendio, si bien la arquitecta municipal, Nuria Molina, apunta que hay que ser prudente por el momento.

"Hay todavía llamas y vamos a valorar qué tipo de afecciones a nivel estructural y constructivo ha tenido el edificio", ha indicado, para agregar que el Ayuntamiento está llevando a cabo de momento una valoración.

Hoy mismo, ha dicho el alcalde, la adjudicataria de la Casa de Corcho recibía el contrato para su firma. "Lo arreglaremos y volveremos a disfrutar de la Casa de Corcho", ha indicado, para agregar que el contratiempo no impedirá seguir adelante con los planes.

Un recurso que no hubiera sido abierto, en todo caso, antes del 30 de junio, según ha explicado el alcalde, que apunta a que ahora se tardará "un poco más". Eso sí, la apertura del parque no sufrirá retrasos en cuanto a su calendario, según palabras del primer edil.