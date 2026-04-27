Velázquez no se preocupa de que Vox pida 'prioridad nacional' en Toledo: "La verdadera prioridad es desalojar a Sánchez"

Archivo - El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO - Archivo

TOLEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, el 'popular' Carlos Velázquez, ha dicho no estar preocupado por el hecho de que Vox --socio de gobierno del PP en el Consistorio toledano-- exija en el Ayuntamiento capitalino la 'prioridad nacional' como así ha hecho para pactar los gobiernos de Extremadura o Aragón.

"Me preocupan más otras cosas que preocupan más a los ciudadanos de Toledo", ha dicho a preguntas de los medios antes de inaugurar la II Edición Feria MIA en la Plaza de Zocodover, para añadir que su "verdadera prioridad nacional es desalojar a Sánchez del Gobierno de España".

Esa, ha insistido el alcalde de Toledo, es la "verdadera prioridad nacional", por lo que ha añadido que le gustaría que así lo entendieran también desde el Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento toledano.