Velázquez aboga por hacer compatibles las actividades que se hacen en el Casco de Toledo con la vida de los residentes

Archivo - Plaza de Zocodover de Toledo - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha abogado este lunes por hacer compatibles las actividades que se hacen en el Casco Histórico de la ciudad con la vida de los residentes en el mismo.

Según ha indicado a preguntas de los medios, Toledo es la única ciudad de España que tiene una ordenanza aprobada que regula la convivencia entre visitantes, turistas y residentes. "Hemos puesto en marcha medidas para tratar de facilitar ese casco vivo que queremos todos pero somos conscientes de que lo tenemos que hacer compatible con seguir haciendo actividades en el Casco Histórico".

"Yo mantengo reuniones habituales con muchos vecinos del Casco Histórico y es una cuestión que no es sencilla", ha señalado, para añadir que "no es una cosa nueva tampoco", por lo que ha puesto como ejemplo que "quizá no es lo mejor que suban más de 500 autobuses todos los días a Zocodover pero también es necesario que sigan viniendo los servicios públicos de transporte al casco para garantizar la mejor accesibilidad a los vecinos".

Consciente de que "es difícil", el primer edil de Toledo ha apostado por afrontar estos problemas con "mucho diálogo y con voluntad" de poder llegar a acuerdos, a sabiendas de que pese a ellos la ciudad ha tenido "el mejor marzo de visitantes de la historia a nivel hostelero".

Así, ha indicado que la queja de los vecinos por el ruido, por ejemplo de la Plaza de Zocodover, uno "de los asuntos que están judicializados", es una realidad con la que hay que convivir "porque hay una persona que en el uso de sus derechos ha judicializado el asunto de las actividades --en la plaza-- y está en los tribunales".

Velázquez ha concretado que esta persona pidió una medida cautelar para que se suspendiera cualquier tipo de actividad en Zocodover, tanto las que tienen ruido como las que las que no tienen ruido, y esa medida no se estimó, por lo que ha añadido que se pueden seguir realizando actividades en la plaza, pese a que es consciente de que "eso es un problema".

Ha afirmado que desde el Ayuntamiento han garantizado al menos cinco actividades al año en Zocodover, como son la verbena del Corpus, el encendido de las luces navideñas, la verbena de fin de año o la Noche del Patrimonio, para agregar que el Consistorio está "tratando de llevar todo lo que pueda generar molestias" a la Plaza del Ayuntamiento.

Por todo ello y ante la judicialización de este asunto ha dicho que es "importante" saber lo que hay en juego, por lo que desde el Ayuntamiento se aconseja a los distintos promotores de actividades que sean "muy cuidadosos" con la emisión de "sonidos, ruidos, conciertos o actividades que puedan generar molestias".

"Los tribunales están entendiendo que ya no hay una protección solamente del derecho al descanso, sino al derecho a la salud. Por lo tanto, frente al derecho a las actividades, al ocio y a la realización de distintos eventos, por muy tradicionales que sean, siempre va a primar un derecho fundamental", ha resumido.