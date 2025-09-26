Velázquez no está preocupado por el pacto con Vox tras la presencia de la vicealcaldesa de Toledo en la Fundación Atenea

El exportavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros (c), presenta ‘Atenea’, su nuevo ‘think tank’, a 25 de septiembre de 2025, en Madrid (España).a 25 de septiembre de 2025, en Madrid (España). Espinosa de los Monteros define ‘Atenea’ como un espacio para - Alberto Ortega - Europa Press

TOLEDO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha dicho no estar preocupado por el pacto que mantiene con Vox y le aupó la Alcaldía, tras la presentación de la Fundación 'Atenea' de cuya junta directiva forma parte su vicealcaldesa, Inés Cañizares.

A preguntas de los medios, Velázquez ha defendido que su equipo de Gobierno lleva más de dos años y medios gobernando. "Nos comprometimos, ambos grupos políticos que conformamos el gobierno de la ciudad (PP y Vox), en dar a los toledanos un gobierno sólido, estable y duradero", ha añadido.

"Este es el compromiso de todos y cada uno de los 13 miembros del equipo de Gobierno. Eso se mantiene completamente intacto y estamos trabajando en línea con los acuerdos programáticos a los que llegamos a principios de legislatura", ha señalado, para agregar que la ciudad está "mucho mejor que estaba hace dos años y medio".