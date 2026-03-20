Velázquez no ve "útil" hablar de una torre de pisos en Palomarejos y cree que hace "perder el tiempo" a los toledanos

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez - EUROPA PRESS

TOLEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha afirmado este viernes que hablar de proyectos como el que plantea en el barrio de Korea el concejal de Planeamiento Urbanístico, Floretino Delgado, de Vox, para levantar una torre de 20 pisos para viviendas "no es útil" porque "al final hacemos perder el tiempo" a los ciudadanos.

A preguntas de los medios, el regidor toledano ha apuntado que la parcela del antiguo hospital 'Virgen de la Salud' "lamentablemente" no depende del Ayuntamiento ya que está todavía bajo el control del Sescam hasta que finalice el proceso de reversión a la Tesorería General de la Seguridad Social, "para que pudiéramos empezar a hablar".

"Podemos hablar de muchas cosas pero al final solamente servirán para completar titulares y portadas, pero realmente cuestiones tangibles no existen porque dar titulares es sencillo, pero solucionar problemas es más complicado", ha argumentado.

Así, entre las cosas concretas que ha mencionado está el edificio de la antigua escuela de enfermería cuya compra, ha dicho, se va a formalizar la semana que viene. "Ayer tuve la oportunidad de estar con los vecinos de Palomarejos y ya les informé de que después de Semana Santa haremos una visita a ese edificio y ya podremos hablar de cuestiones concretas".

Cuestiones como, ha dicho, el número de habitaciones, el número de personas, los beneficios que va a traer al barrio o los problemas que puede tener también una nueva residencia de estudiantes, "porque puede parecer que todo es beneficio y positivo pero habrá que ver temas de movilidad, cuestiones concretas y soluciones a los problemas que tiene la ciudad".