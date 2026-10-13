Velázquez (PP), sobre la candidatura de Tolón al Congreso, lamenta que como alcaldesa pasó "sin pena ni gloria"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en el debate sobre el estado del municipio - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha señalado, respecto a la posible candidatura de la actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en las listas electorales de las elecciones del 29 de marzo, que como alcaldesa en la ciudad "ha pasado sin pena ni gloria".

"Yo soy muy respetuoso por los procedimientos de los demás partidos, pero lo que sí sé es que hemos tenido una ministra que ha sido alcaldesa, que ha pasado sin pena ni gloria", ha afirmado a preguntas d de los medios a preguntas de los medios tras participar en el FAKE X-MAS Fest de Apace.

En todo caso, ha criticado que Tolón, en su cargo como ministra, "no haya movido un dedo por la ciudad" y "eso los ciudadanos de Toledo lo van a tener en cuenta".

"Si yo hubiera estado en su lugar, hubiera puesto en marcha medidas para poder contribuir al gran pabellón multiusos que necesita la ciudad, con un sistema que ya funcionó en Guadalajara, pagando a partes iguales, Junta de Comunidades, Ayuntamiento y Consejo Superior de Deportes, pero nada", ha lamentado el primer edil toledano.