Concierto celebrado en el Teatro de Rojas. - OSCAR HUERTAS/AYUNTAMIENTO

TOLEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, junto a varios miembros de la Corporación Municipal, ha asistido al concierto de los alumnos del Conservatorio Profesional de Música 'Jacinto Guerrero', dentro de la programación del 40 aniversario de la declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Durante su intervención, Velázquez ha reivindicado la importancia de esta institución educativa y cultural que, desde que iniciara su andadura en 1980, "ha contribuido a la formación musical y personal de miles de toledanos, yo mismo entre ellos, y recuerdo con especial cariño mi etapa como alumno del Conservatorio y los momentos vividos en el entorno de San Justo".

"Son miles de toledanos los que desde el año 1980 se han formado no solamente musicalmente, sino también personalmente", ha señalado el alcalde, quien ha destacado la estrecha vinculación del Conservatorio con la historia reciente de la ciudad y su contribución al patrimonio cultural toledano.

En este sentido, Velázquez ha recordado que "el patrimonio de Toledo no reside únicamente en sus monumentos, en su extraordinaria Catedral, sus sinagogas o sus mezquitas, sino también en las personas, en la música y en el legado de las diferentes culturas que, a lo largo de los siglos, han dejado su huella en la ciudad".

"Ese es un legado que tenemos que transmitir a las futuras generaciones de la mejor manera", ha asegurado el alcalde, quien ha destacado que "celebrar esta efeméride en el Teatro de Rojas, el principal escenario de las artes escénicas toledanas, y de la mano de los jóvenes músicos de la ciudad constituye una de las mejores maneras de rendir homenaje al patrimonio".

Asimismo, Velázquez ha celebrado "la excelente respuesta de los toledanos a esta propuesta cultural, que ha agotado todas las entradas y ha reunido a numerosas familias en torno a un concierto pensado para todos los públicos y edades, con el Himno a Toledo como broche de oro".

El concierto ha contado con la participación de las dos bandas de Enseñanzas Profesionales del Conservatorio y las actuaciones de los jóvenes solistas Aitor Arenas Martín, al saxofón, y Adrián Bargueño Novillo, al trombón, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Por otro lado, el alcalde ha destacado la buena acogida del certamen de pintura rápida organizado por el Ayuntamiento con motivo de este aniversario, en el que participan 23 artistas que, a lo largo de la jornada, plasman en sus lienzos la riqueza patrimonial de la ciudad.

Velázquez ha avanzado que "el Ayuntamiento organizará una exposición para dar a conocer las obras realizadas y poner en valor el talento artístico y la creación local como parte del patrimonio cultural de Toledo".

Por último, el alcalde ha tenido palabras de agradecimiento "a todos los músicos, artistas, ciudadanos y medios de comunicación que están contribuyendo a hacer de este 40 aniversario una celebración compartida por toda la ciudad".