Velázquez ve estas elecciones como una "oportunidad" para que las promesas hechas a Talavera "se hagan realidad"

El cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Toledo, Carlos Velázquez, en Talavera de la Reina. - PP

TOLEDO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del Partido Popular y cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Toledo, Carlos Velázquez, ha asegurado este sábado en Talavera de la Reina que las próximas elecciones generales del 29 de noviembre representan "una oportunidad para que todas aquellas promesas que se han hecho desde el Gobierno central a los talaveranos se hagan realidad".

Así lo ha señalado durante un acto de campaña en el que ha estado acompañado por candidatos del Partido Popular; el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio; miembros del equipo de Gobierno municipal; y representantes de las juntas locales del partido, según han informado los 'populares' en nota de prensa.

Velázquez ha defendido que el Partido Popular cuenta con una "hoja de ruta clara para Talavera y su comarca", que se encuentra recogida en el programa electoral de Alberto Núñez Feijóo y que da continuidad a las iniciativas y enmiendas presentadas por los representantes 'populares' en el Congreso y el Senado durante los últimos tres años y medio.

En este sentido, ha subrayado que la diferencia del proyecto del Partido Popular es la figura de Alberto Núñez Feijóo, "una persona con experiencia, una hoja de servicios demostrada y credibilidad", que ha acreditado su capacidad de gestión durante su etapa al frente de la Xunta de Galicia.

AVE MADRID-LISBOA

Uno de los principales asuntos abordados por Velázquez ha sido la situación de las infraestructuras ferroviarias y viarias de Talavera y su comarca, especialmente el proyecto de alta velocidad Madrid-Lisboa. "Lo normal es estar enfadado con tantas promesas incumplidas, hace más de veinte años que prometieron que iban a traer el AVE", ha señalado el candidato 'popular', quien ha defendido que los avances más importantes de este proyecto se produjeron durante gobiernos del Partido Popular.

Por ello, ha reiterado el compromiso electoral de su formación con esta infraestructura y con las paradas previstas en Toledo y Talavera de la Reina, manifestando que "solamente habrá AVE Madrid-Lisboa con parada en Talavera si gobierna el Partido Popular" y asegurando que este compromiso está recogido en el programa electoral y cuenta con el respaldo de Alberto Núñez Feijóo.

En materia de carreteras, Velázquez ha incidido en la necesidad de mejorar la A-5, especialmente mediante la ampliación de su capacidad con un tercer carril, y ha advertido del estado de determinadas infraestructuras de comunicación que resultan "fundamentales" para la actividad económica y los desplazamientos de los ciudadanos.

En este contexto, ha destacado que el programa del Partido Popular contempla una movilización de 300.000 millones de euros durante los próximos quince años para mejorar las infraestructuras del país.

Además, ha explicado que el proyecto de Reconstrucción Nacional incorpora un plan de recuperación y conservación de las infraestructuras estratégicas, la modernización de la red ferroviaria convencional, la recuperación de la fiabilidad de la alta velocidad y actuaciones para revertir el deterioro de las carreteras.

"Antes de anunciar nuevas infraestructuras, tenemos que garantizar que las existentes sean seguras, estén bien mantenidas y funcionen correctamente", ha señalado, en línea con los objetivos recogidos en el programa electoral del PP.

NUEVA SEDE JUDICIAL, PLATAFORMA LOGÍSTICA Y REINDUSTRIALIZACIÓN

Velázquez también ha trasladado el compromiso del Partido Popular con la construcción de una nueva sede judicial en Talavera, una infraestructura que ha calificado de "necesaria tanto para la ciudad como para todos los municipios que integran su partido judicial".

Asimismo, ha reclamado el impulso de la plataforma logística de Talavera, destacando la posición estratégica de la ciudad y su potencial para convertirse en un importante centro de actividad económica y distribución de mercancías en el corredor suroeste de España y de la península ibérica.

En este sentido, ha recordado que el Partido Popular ha presentado iniciativas para favorecer la reindustrialización de Talavera, una apuesta que, según ha explicado, debe desarrollarse mediante la colaboración entre el Gobierno de España, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento.

VIVIENDA, JÓVENES, MAYORES Y SEGURIDAD

Durante su intervención, el candidato 'popular' también ha abordado otros asuntos que considera prioritarios para Talavera, como el acceso a la vivienda, el apoyo a los jóvenes y las personas mayores y la seguridad ciudadana.

En materia de vivienda, ha defendido las propuestas del programa electoral del Partido Popular para aumentar la oferta residencial, agilizar las licencias urbanísticas, movilizar suelo y facilitar el acceso de los menores de 40 años a su primera vivienda mediante una reducción del IVA del 10 al 4 por ciento.

También ha reivindicado la protección de la propiedad privada y la propuesta de una nueva legislación contra la ocupación ilegal que contemple el desalojo judicial en un plazo de 48 horas.

En relación con la inmigración, Velázquez ha defendido "la acogida de quienes llegan a España para trabajar, contribuir a la economía y participar en la sociedad", al tiempo que ha reclamado "mayor firmeza frente a la delincuencia y el cumplimiento de las órdenes de expulsión conforme a la legislación aplicable".

El candidato 'popular' ha enmarcado todas estas propuestas en el proyecto de Reconstrucción Nacional del Partido Popular, que, según ha explicado, persigue "reparar el Estado, recuperar las instituciones y regenerar la democracia".

QUE ESPAÑA AVANCE

Por su parte, el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, ha defendido que Alberto Núñez Feijóo representa "la única opción que tenemos para que este país vuelva a resurgir y para que España avance", por lo que ha apelado a la movilización de los talaveranos y las talaveranas para acudir a las urnas.

"Hay que votar. Ese día no podemos fallar. No podemos fallar a España y Alberto Núñez Feijóo es el que representa la verdad, el futuro de España".

Asimismo, ha agradecido el trabajo de los candidatos talaveranos Paula Gómez y Javier Gil, así como el compromiso del cabeza de lista por la provincia de Toledo, que, según ha destacado, "se está recorriendo toda la provincia para que Alberto Núñez Feijóo sea el presidente de España por el bien del país"