PP Albacete asegura que apostarán por una fiscalidad "más favorable" especialmente en el medio rural

El cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Albacete, Francisco Navarro, durante el segundo día de la campaña electoral. - PP

ALBACETE, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la provincia de Albacete, Francisco Navarro, ha dedicado la segunda jornada de la campaña electoral a recorrer distintos municipios de la Sierra de Albacete, manteniendo encuentros con representantes del sector cinegético, comerciantes, empresarios y emprendedores del medio rural, en los que ha abogado por una fiscalidad más favorable, especialmente en el medio rural.

La jornada ha comenzado en Bienservida, donde Navarro ha acompañado a los cazadores con motivo de la celebración de una jornada de montería, mostrando su apoyo a una actividad que forma "parte de las tradiciones de nuestros pueblos y que tiene también una importante repercusión económica y social en el medio rural", según ha informado el PP en nota de prensa.

Posteriormente, la comitiva 'popular' se ha desplazado hasta Alcaraz, donde ha visitado diferentes establecimientos, entre ellos una almazara ecológica que se prepara para iniciar la campaña de recogida de la aceituna, una actividad fundamental para la economía de esta zona de la provincia. El recorrido ha continuado con visitas a diferentes negocios y talleres de Alcaraz y ha concluido en Lezuza, donde ha visitado a establecimientos y ha mantenido encuentros con empresarios locales.

Durante estas visitas, Francisco Navarro ha destacado las "dificultades añadidas" a las que se enfrentan quienes deciden emprender y mantener un negocio en los municipios rurales, a las que se suman los problemas que actualmente afectan al conjunto de autónomos y empresas, "los emprendedores del medio rural tienen un poco más de dificultad dentro de la mucha dificultad que tienen hoy en día todos los emprendedores y todas las empresas", ha señalado Navarro.

En este sentido, ha explicado que el Partido Popular quiere trasladar a los empresarios y autónomos "soluciones concretas" a sus problemas fiscales y burocráticos, con el objetivo de facilitar su actividad y eliminar obstáculos administrativos. "Queremos hacerle la vida más sencilla al empresario, porque ese es el primer paso para que haya más empleo y empleo de calidad", ha afirmado.

En esta línea, Navarro ha destacado las propuestas recogidas en el programa electoral del Partido Popular presentado por Alberto Núñez Feijóo, que contempla medidas específicas para facilitar el emprendimiento y apoyar a los trabajadores autónomos.

Entre ellas figura que los nuevos autónomos no tengan que pagar la cuota a la Seguridad Social durante su primer año de actividad, ampliándose esta exención al segundo año cuan-do sus ingresos no alcancen el salario mínimo interprofesional.

El programa también plantea que los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales no tengan que cobrar ni declarar el IVA, así como simplificar sus obligaciones administrativas y reducir el número de declaraciones tributarias, además, contempla bonificaciones del 100% de las cotizaciones empresariales por la contratación del primer trabajador durante un año y del 50% por el segundo, con el objetivo de facilitar el crecimiento de los negocios y la creación de empleo.

Francisco Navarro ha subrayado que mantener vivos los pueblos de la provincia de Albacete "pasa necesariamente por respaldar a quienes invierten, trabajan y crean empleo en ellos", favoreciendo que los negocios puedan continuar, crecer y generar nuevas oportunidades para sus vecinos.

El Partido Popular apuesta así por "una fiscalidad más favorable, menos trabas administrativas y mejores condiciones para autónomos y empresarios", especialmente en el medio rural, donde la actividad económica y la creación de empleo resultan "fundamentales para garantizar el futuro de nuestros municipios".