Un vendedor toledano protagonizará el cupón del 80 aniversario de la ONCE de este jueves

Un vendedor de cupones toledano protagonizará el cupón conmemorativo del 80 aniversario de la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) que se venderá este jueves, 13 de diciembre, en todos los puntos de venta que tiene la organización en todo el país.

Así lo ha adelantado en rueda de prensa el delegado territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, Carlos Javier Hernández, acompañado por el vendedor José María Carrasco y la directora del Servicio Bibliográfico de la ONCE a nivel nacional, Carmen Bayarri, durante un desayuno a ciegas este lunes en la sede de la ONCE en Toledo.

Los cupones conmemorativos "siempre están dedicados a algo vinculado a las costumbres, sociedad, cultura o patrimonio", entre otros motivos; "en está ocasión hemos querido mostrar lo que se ha conseguido desde la venta a los servicios sociales", ha asegurado el delegado territorial. Además, ha indicado que en Castilla-La Mancha hay un total de 630 vendedores de cupones que van a vender el cupón conmemorativo.

El protagonista del cupón, José María Carrasco, que vende los boletos de la ONCE en el Barrio de Buenavista de Toledo ha recibido una reproducción del cupón conmemorativo "para que lo tenga cómo recuerdo".

Carrasco ha explicado que le hicieron una foto pero no sabía para que se iba a utilizar, "creía que iba ser para la imagen de la corporación", y cuando le comunicaron que iba salir en un cupón dijo "cómo mola, me va conocer toda España".

UN DESAYUNO A CIEGAS

Los asistentes al desayuno a ciegas han recibido un antifaz antes de entrar para experimentar y ponerse en la piel de las personas que tienen ceguera comprobando lo que es desayunar sin utilizar el sentido de la vista.

Por su parte, la directora del Servicio Bibliográfico de la ONCE, Carmen Bayarri, ha explicado como elaboran 6.000 libros y 4.000 documentos en braille, sonido y relieve al año para ciegos, de las 50.000 solicitudes que reciben.

Bayarri ha concretado que el objetivo principal del Servicio Bibliográfico es adaptar los libros o documentos en braille, sonido y relieve para los estudiantes. Además, ha indicado que la adaptación está enfocada para material de estudio, trabajo y ocio.

En este sentido, ha reivindicado el papel que tiene el braille para las personas con ceguera debido a que "es difícil leerlo", pero ha manifestado que las entidades están "cada vez más sensibilizadas", por lo que considera "fundamental el apoyo de las editoriales, ya que ayudan a llegar mejor y más pronto a los estudiantes".

CONCURSO DE TEATRO LEÍDO

Por otro lado, ha indicado que para fomentar la lectura entre los afiliados la ONCE ha organizado el I Concurso de Teatro Leído 'Las manos a escena' donde la participación "ha sido muy grande".

En Castilla-La Mancha, ha señalado que el grupo 'Manos, voz e ilusión nos lleva a la interpretación', compuesto por ocho afiliados de la ONCE, ha participado en el concurso interpretando la obra 'Cartero del rey' de Rabindranath Tagore, a quienes se les ha entregado un diploma de participación.

En este sentido, el director de Radio Castilla-La Mancha, Ismael Barrios, que ha asistido al desayuno a ciegas, ha adelantado que la obra se va emitir en la radio que dirige en Nochebuena, el 24 de diciembre.