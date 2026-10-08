A la venta las entradas de los conciertos de 'Guadalajara a la luz de las velas' que arrancará el domingo 18

Cartel de la actividad. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara, a través de la Concejalía de Cultura, presenta una nueva edición de 'Guadalajara a la luz de las velas', una propuesta que "invita a disfrutar de la música en directo en una atmósfera íntima y especial". Las entradas para sus cuatro conciertos ya pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Auditorio Buero Vallejo y en www.teatrobuerovallejo.com.

El concejal de Cultura, Javier Toquero, destaca que "hay muchas formas de escuchar música, pero este ciclo nos propone algo especial: detenernos, dejarnos envolver por la luz de las velas y descubrir cómo una melodía puede transformar un espacio que creíamos conocer".

La programación arrancará el domingo 18 de octubre, a las 19.00 horas, en la iglesia de San Francisco, con 'An Evening with Frank Sinatra'. Quique Gómez, Miguel Rodríguez, Miguel Benito y Héctor Rojo acercarán al público el universo musical de una de las grandes voces del siglo XX. Las entradas tienen un precio de 12 euros, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La segunda cita será el domingo 8 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Teatro Auditorio Buero Vallejo, con 'El Mesías de Händel & Gloria de Vivaldi', a cargo de la Orquesta de Cámara Cervantes y Schola Cantorum. El concierto permitirá disfrutar de dos grandes obras del repertorio clásico, también por 12 euros.

El domingo 15 de noviembre, a las 19.00 horas, llegará Biodramina Mood, en una cita que tendrá lugar en el propio escenario del Teatro Auditorio Buero Vallejo, con entradas a 12 euros.

El ciclo concluirá el domingo 20 de diciembre, a las 19.00 horas, en el Teatro Moderno, con 'Clásicos de Navidad', interpretado por Arriaca Ensemble. Una propuesta para recibir las fiestas a través de la música, con un precio de 12 euros.

Tras las ediciones de 2024 y 2025, 'Guadalajara a la luz de las velas' mantiene su apuesta por unir música y espacios singulares, ofreciendo al público una manera diferente de vivir la programación cultural de la ciudad.

"Queremos que la cultura forme parte de la vida de Guadalajara y que cada propuesta despierte las ganas de salir, compartir y emocionarse. Estas cuatro citas combinan variedad musical, espacios con personalidad y un precio accesible para acercar esa experiencia a más personas", señala Toquero, que anima a los vecinos y visitantes a adquirir sus entradas y disfrutar del ciclo.