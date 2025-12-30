Las ventas del comercio minorista avanzan al 5,3% en Castilla-La Mancha en noviembre

Archivo - Varias personas van de compras - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

MADRID/TOLEDO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 5,3% en Castilla-La Mancha en noviembre, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A nivel nacional el avance fue del 3,7%, una tasa siete décimas por debajo respecto a la del mes anterior. Con este repunte interanual, la facturación del comercio minorista acumula 17 meses consecutivos de alzas.

Dentro del sector del comercio al por menor, las ventas de productos de alimentación aumentaron un 1,6%, mientras que las del resto de productos subieron un 5,9% interanual, con avances del 12,2%, del 5,6% y del 4,5% en equipo personal, equipo del hogar y salud, respectivamente.

Por su parte, las ventas en las estaciones de servicio aumentaron un 5,5% en el décimo mes del ejercicio en comparación con igual mes del año pasado.

Por modos de distribución, se registraron ascensos interanuales en todos ellos. Los repuntes más pronunciados los presentaron las grandes cadenas (+8%), grandes superficies (+2,6%), seguidos de pequeñas cadenas (+1,4%), comercio electrónico (+1,2%) y empresas unilocalizadas (+0,9%).

(Habrá ampliación)