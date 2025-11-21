Las ventas de la industria mejoran en Castilla-La Mancha un 6,3% en septiembre

TOLEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria creció en Castilla-La Mancha un 6,3% en septiembre respecto al mismo periodo del año anterior, 2 puntos más que la media nacional, que fue del 4,3%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Madrid (+10,5%), Galicia (+9,5%) y Cantabria (+6,6%) fueron las que registraron mayores subidas en la cifra de negocios en septiembre, mientras que en el lado contrario se sitúan Navarra, Extremadura y Castilla y León con las caídas más grandes de un 1,6%, 1,4% y un 1,4%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 2,6% en Castilla-La Mancha, 1,9 puntos de diferencia con la media nacional (0,7%).

DATOS A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, el ascenso en un 4,3% en septiembre en relación al mismo mes de 2024 supone el mayor alza interanual desde el pasado mes de marzo, cuando se incrementó un 6,8%, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de septiembre, las ventas de la industria vuelven a tasas positivas después de haber caído en agosto un 2,6% interanual.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria aumentó un 0,6% interanual en septiembre, tres décimas menos que en agosto. Con este incremento, las ventas de la industria suman ya cinco meses consecutivos de ascensos interanuales.

En tasa mensual (septiembre sobre agosto) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria se disparó un 1,2%, su mayor alza mensual desde noviembre de 2024 (+2,4%).