Las ventas de la industria suben en C-LM un 2,8% en junio, 0,6 por debajo de la media nacional

TOLEDO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria aumentó en Castilla-La Mancha un 2,8% en junio respecto al mismo periodo del año anterior, 0,6 puntos menos que la media nacional, que fue del 3,4%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La cifra de negocios de la industria mejoró en todas las comunidades autónomas en junio con Baleares (+16,9%), Madrid (+11,8%) y Asturias (+8,5%) a la cabeza, excepto en Andalucía en donde el índice cayó un 3,2%.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 3,8% en Castilla-La Mancha, 3,6 puntos de diferencia con la media nacional (0,2%).