Las ventas del sector servicios aumentan en Castilla-La Mancha un 6% en septiembre

Archivo - A nivel nacional la facturación del sector servicios ha registrado un incremento del 7,9%. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Castilla-La Mancha aumentó su facturación un 6% el pasado mes de septiembre respecto al mismo periodo del año anterior, 1,9 puntos menos que la media nacional, que se dispara el 7,9%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en julio con La Rioja (+12,8%) y Galicia (+10,7%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Extremadura (4%), Asturias y la Comunidad Valenciana (ambas con un incremento del 4,8%).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 4,4% en Castilla-La Mancha, 0,3 puntos menos que la media nacional (4,7%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 0,2% en Castilla-La Mancha respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en once comunidades con Canarias registrando el mejor dato, un 1,5% más, y negativa en seis regiones, con Baleares registrando el peor, con una bajada del 1,2%.

EL SECTOR DISPARA SU CRECIMIENTO A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, el sector servicios registró un aumento de su facturación del 7,9% en septiembre en relación al mismo mes de 2024, tasa más de cinco puntos superior a la del mes anterior y la más elevada desde abril del año pasado.

Con el avance de septiembre, las ventas del sector servicios encadenan 18 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 9,4% en el noveno mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 5,5% más que en igual mes de 2024.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 5,5% en septiembre en tasa interanual, porcentaje una décima superior al de agosto. Con este repunte, la serie corregida también encadena 18 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (septiembre sobre agosto), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, se dispararon un 1,1%, su segunda mayor alza mensual del año tras la de enero (+1,2%). Con el de septiembre, la facturación de los servicios suma dos meses consecutivos de incrementos.

El empleo creado por el sector servicios subió un 1,2% en el noveno mes del año respecto a septiembre de 2024, tasa una décima inferior a la registrada en agosto. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.