Verdalia Bioenergy impulsa en Villaluenga un proyecto pionero de apoyo a familias en situación de pobreza energética

Villaluenga de la Sagra. - JCCM

TOLEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Verdalia Bioenergy, la empresa que construye una planta de biometano en Villaluenga de la Sagra, ha suscrito un convenio promovido con el ayuntamiento de la localidad y la Fundación Energía Responsable, para el desarrollo de iniciativas dirigidas a reducir la pobreza energética, impulsar la inclusión social y promover los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de Naciones Unidas en el municipio toledano.

El acuerdo se aplicará de forma piloto durante seis meses para evaluar sus resultados y se dirigirá inicialmente al apoyo a familias vulnerables con riesgo de exclusión social y que sufren la pobreza energética, para ayudarles a afrontar el pago de sus facturas de energía, ha informado Verdalia en nota de prensa.

Transcurrido ese plazo, las tres partes evaluarán los resultados obtenidos para decidir su continuidad y su ampliación a nuevos ámbitos. La Fundación Energía Responsable es una entidad sin ánimo de lucro creada en 2021 y que opera de forma similar al Banco de Alimentos, mediante donaciones que gestiona de forma independiente para ayudar a las familias que necesitan este apoyo.

Su programa contra la pobreza energética combina el asesoramiento personalizado, la tramitación del bono social eléctrico y térmico y la asunción directa del pago de facturas pendientes. Asimismo, impulsa proyectos de climatización, movilidad y sostenibilidad en colaboración con ayuntamientos y entidades locales, adaptados a las necesidades de cada municipio.

Colabora con más de un centenar de entidades sociales y ayuntamientos de toda España, así como con empresas y promotores de proyectos energéticos comprometidos con generar un impacto social positivo en los territorios donde desarrollan su actividad.

Verdalia Bionergy interviene como donante, y serán la Fundación, los Servicios Sociales del Ayuntamiento y la parroquia de Villaluenga quienes identificarán a las familias que reciban las ayudas, con total independencia de la empresa donante.

En paralelo a este plan piloto, la Fundación Energía Responsable explorará, junto al Ayuntamiento y Verdalia, otras iniciativas adaptadas a las necesidades del municipio. Entre ellas podrían incluirse refugios climáticos, como espacios de sombra, mejoras de calefacción o aire acondicionado en equipamientos públicos y otras medidas para proteger a la población frente a temperaturas extremas, así como otras actuaciones con impacto social, energético o de adaptación al cambio climático.