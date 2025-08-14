Vertidos y furtivismo, delitos más investigados por el Seprona de Ciudad Real en el primer semestre del año

Archivo - Actuaciones contra el furtivismo y la caza ilegal. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CIUDAD REAL 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real ha procedido a investigar a 36 personas en toda la provincia, desde el comienzo del año 2025 y hasta el 30 de junio del presente. El cómputo total durante el primer semestre ha sido de 27 delitos con autores conocidos, ascendiendo la cifra de investigados a 36 personas.

Esta diferencia indica la existencia de que algunos delitos han tenido varios autores, explica en nota de prensa el instituto armado, que añade que, por modalidad de delitos, los más abundantes han sido los delitos contra el medio ambiente --en especial los vertidos de residuos-- con un total de 8 delitos, lo que supone un 29,6% del total.

Seguidamente aparecen los delitos contra la fauna por la actividad de la caza ilegal o furtivismo, con 5 delitos registrados en la provincia equivalente a un 18,5% del total.

Con idéntico número de cinco delitos aparecen los delitos contra los animales domésticos en su mayoría por abandono lo que supone un 18,5% del total de delitos con autor conocido.

A continuación, le siguen los delitos de hurto con diferentes tipologías --cuernas, gasóleo y aceituna- ascendiendo a un total de cinco delitos esclarecidos lo que equivale a un 18,5% del total.

Para finalizar y con la misma cantidad de delitos cometidos destacar las modalidades de delitos de: contra la seguridad vial, incendio, quebrantamiento de condena y por tenencia ilícita de armas todos ellos aparecen con la cifra de un delito lo que equivale a un 3,7% del total respectivamente.