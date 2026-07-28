Vestidos de novia usados podrán entregarse en la sede del Consorcio de Toledo para incorporarse a una exposición

El eco de la promesa - CONSORCIO TOLEDO

TOLEDO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vestidos de novia usados podrán entregarse en la sede del Consorcio de Toledo, desde este martes hasta el 31 de agosto, con la iniciativa 'El eco de la promesa', que toma como punto de partida vestidos de novia usados para reflexionar sobre la memoria, los vínculos, las decisiones y las historias que acompañan a las personas a lo largo de su vida.

Los vestidos serán recepcionados, catalogados como piezas de museo e incorporados a la exposición. Una vez finalizada la muestra, serán devueltos a sus propietarios.

La exposición podrá visitarse en la Iglesia de San Sebastián del 9 de septiembre al 31 de octubre, en horario martes a viernes de 17.00 a 19.00 horas y sábados de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

El Consorcio de la Ciudad de Toledo pone en marcha la tercera edición de 'La importancia de los trastos', dedicada este año al patrimonio textil, ha informado este organismo en nota de prensa.

Cada vestido conserva "una historia única y, reunidos en un mismo espacio, conforman un recorrido donde el visitante podrá conectar con recuerdos, emociones y experiencias compartidas".

Como complemento a la exposición, el Consorcio ha organizado un programa de actividades complementarias que incluirá conferencias, mesas redondas, desfiles y talleres dedicados al mundo del textil, la moda, la conservación del patrimonio y el valor cultural y emocional de las prendas que nos acompañan a lo largo de la vida.

HOMENAJE A EMILIA PARDO BAZÁN

La muestra contará además con 'El rincón de Micaelita', un espacio inspirado en el relato 'El encaje roto', de Emilia Pardo Bazán, que acercará al visitante a una de las obras más representativas de la literatura española sobre la libertad de decisión y la intuición femenina.

La Iglesia de San Sebastián, espacio recuperado por el Consorcio de Toledo y consolidado como uno de los principales escenarios culturales de la ciudad, volverá a acoger un proyecto que une patrimonio, creación contemporánea y participación ciudadana.