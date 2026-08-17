'El viaje inesperado' de El Arrebato programa fecha el 15 de septiembre en la Caseta de los Jardinillos de Albacete

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Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: lunes, 17 agosto 2026 8:56
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ALBACETE 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Arrebato ha anunciado que el próximo 15 de septiembre, desde las 21.30 horas, estará en la Caseta de los Jardinillos de Albacete presentando en directo 'El viaje inesperado', un nuevo trabajo de estudio en forma de disco en el que Javier Labandón ha plasmado talento, su esencia y su corazón.

El viaje inesperado respira "frescura, madurez y emoción, apuntando como muchos ya señalan a convertirse en el mejor disco de su carrera", informa la organización en nota de prensa.

En esta ocasión, que representa una nueva etapa para el artista, El Arrebato se atreve con nuevos ritmos musicales, "sin perder su estilo único", y lo hace "con una energía renovada y una frescura contagiosa que sorprenderá a propios y extraños".

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