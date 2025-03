Vicente Navarro reinventa el folklore de Castilla-La Mancha: "Soy un manchego nacido en Madrid"

El cantante, con raíces en Fontanarejo, repasará la música popular manchega en el Centro Conde Duque de Madrid este viernes

CIUDAD REAL, 27 Mar. (De Enrique Aparicio para EUROPA PRESS) -

La música popular de Castilla-La Mancha tiene una cita este viernes en el corazón cultural de Madrid. El cantante Vicente Navarro presenta su nuevo espectáculo, 'Lo que no he llegado a cantar', con el que repasa el folklore de su tierra con una mirada desprejuiciada. Una cita que tendrá lugar en el centro Conde Duque.

"Quiero tocar las emociones de la gente, animar su curiosidad y eliminar prejuicios", asegura a pocas horas de subirse al escenario. El artista echaba de menos "una recopilación o búsqueda del folklore de Castilla-La Mancha", entendido desde el día de hoy y sin remilgos a la hora de ampliar la cultura manchega, "que va mucho más allá del Quijote", explica.

Decidido a remediar ese vacío, Navarro llevó su propuesta al centro artístico madrileño, al que le pareció "muy interesante, y decidieron producirlo. Tras un largo periodo de investigación, los asistentes podrán disfrutar de un compilado de sonidos e historias que huye de las "típicas canciones". "Las jotas o seguidillas más conocidas tienen que aparecer, pero quería dar con otros sonidos que me tocaran por alguna razón", continúa.

Ese "filtro personal" a la hora de acercarse a la música hará que también suene "algún regalo" que tiene que ver con su manera "de entender lo popular, que no es simplemente todo lo que existiera antes de los años cincuenta", adelanta.

SARA MONTIEL, PACO CLAVE, ¿FOLCLORE MANCHEGO?

¿Son Sara Montiel o Paco Clavel folclore manchego? Lo sabremos este viernes. Si algo ha sorprendido al artista durante su periodo de documentación son "las antirreglas del folklore", una música que se atreve a saltarse "todas las normas de la teoría musical".

"En lo popular se juega y se cambia, porque no se hace desde el respeto al compás sino desde la comunidad, el disfrute y el hecho de estar contando una historia". Navarro no es de los que creen que lo tradicional deba ser inmutable.

Asegura que "cuando alguien canta una seguidilla o una jota nunca la canta como antes", y eso es lo que mantiene vivo lo popular. Si alguien sigue creyendo en la caduca equivalencia entre tradición y conservadurismo, el cantante responde que "la manera en la que estamos trabajando los artistas nuevos deja claro que las cosas cambian: no nos interesa ese uso político, ha desaparecido".

Procedente de la periferia madrileña, se considera un "manchego nacido en Madrid": su madre es de Fontanarejo de los Montes y su padre de Ciudad Real capital, por lo que combina en su linaje "la parte de la llanura y la parte de la sierra". "Además, yo me crié en Móstoles y Alcorcón, que tienen una identidad más abstracta, así que lo que más me marcó es cuando salía de ahí para ir al pueblo".

RAÍZ POPULAR

La relación con Fontanarejo (233 habitantes censados en 2024), donde pasaba los veranos y las vacaciones, fue durante su adolescencia "tormentosa", y es que había muchas cosas que no entendía, como la relación con los animales: "Me parecía una barbarie", detalla. "Además, viniendo de la capital siempre te ponían el sambenito, y a mí por mi manera de ser, por mi gusto por la cultura, pues más".

Por fortuna, después vino "la reconciliación, aunque hizo falta tiempo". Con todo, la influencia de la música con raíz en lo popular ha marcado la carrera de Navarro, que debutó en 2019 con el disco 'Casi tierra'.

"La tradición y la parte que mira al pasado siempre ha estado ahí, sobre todo en las letras", explica.

En la otra mitad, la musical, ha jugado con sonidos más vanguardistas, especialmente en su segundo trabajo, 'Las manos', de 2022: "El sonido mezcla el pasado y el futuro".

Desde su debut, el interés y el espacio dedicado a las reinterpretaciones de la música tradicional de distintas regiones de España parece haberse puesto en valor.

"FALTAN ESPACIOS"

Navarro, que ha colaborado con adalides del neofolclore como Rodrigo Cuevas o Karmento, cree que "ahora hay más gente que tiene eso por bandera, o lo tiene dentro, pero faltan espacios grandes para mostrar esta música, más allá de los festivales pequeños dedicados al folklore".

En el caso de Castilla-La Mancha, el artista no ve "un circuito como tal, aunque depende mucho de la provincia". Si caemos en la comparación, este manchego-madrileño cree que "Galicia, Asturias o Andalucía" llevan la delantera, mientras que en esta región "parece que está más dejado de lado". "Hay grupos y asociaciones que están poniendo en valor eso, pero no es un proceso rápido".

Navarro piensa que sigue existiendo una relación "contradictoria con nuestra tierra, con nuestra cultura, y los mismos poderes públicos parecen no creer demasiado en lo que se hace dentro, más allá de los tópicos".

Ha visto cómo "mucha gente se sorprende con la diversidad de paisajes, de músicas, de hablas que contiene Castilla-La Mancha". ¿La solución? "Lo público tiene que creer en esto. Yo he solicitado ayudas y me las han acabado dando en otras comunidades, no en la mía", revela, además de considerar que "hace falta mucha ayuda para que se sepa que existimos y que creemos en nuestra tierra".

Y sin esa apuesta fime desde lo público, "que consista en invertir y comunicar bien lo que se hace aquí", no piensa que la situación mejore a corto plazo. "No podemos ser solamente los artistas los que estemos empujando", concluye.