Vicesecretaria UGT a edil Vox Talavera: "¿De verdad piensa que las 52 mujeres asesinadas permitieron que las agredan?"

La vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, ha arremetido contra la concejala de Vox que se ocupa del área de Familia en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo), Josefina Blázquez, que este miércoles afirmó que cuando una mujer llega a "ofensas de agresión es porque antes se ha dejado faltar el respeto" y "ha permitido una humillación".

"La clase social no influye en que seas víctima de violencia. ¿De verdad considera esa señora, por llamarla de alguna forma, que esas mujeres permiten que las agredan?", se ha preguntado, en referencia a las 52 mujeres asesinadas, víctimas de violencia machista.

"Las han asesinado por el hecho de ser mujeres, no porque eran rubias o morenas, o porque vestían de corto o de largo. Las han asesinado porque son mujeres y sus parejas o ex parejas han decidido que, o eran suyas, o no eran de nadie", ha precisado la responsable nacional de UGT, preguntada por las declaraciones de la edil de Vox en Talavera durante la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves en Toledo.

Según Antoñanzas, los 52 asesinatos machistas tan solo son "la punta del iceberg" pues "hay miles de mujeres en este país que están siendo acosadas, que están siendo agredidas y que no consiguen salir de ese círculo".

De ahí que haya incidido en la necesidad de que la sociedad ayude a estas mujeres, pero "no como está haciendo Vox, que dice que no existe violencia machista, que hay violencia intrafamiliar".

Dicho esto, la vicesecretaria general de UGT ha hecho un llamamiento al PP, "que está asumiendo los discursos de Vox en todas las comunidades y ayuntamientos donde gobierna en coalición", para que vuelvan a poner sobre la mesa la igualdad.

"Somos el 51% de la población, no somos ni un colectivo ni seres vulnerables. Somos personas, trabajadoras que queremos desarrollarnos profesionalmente", ha proclamado Antoñanzas, que ha terminado aseverando que UGT luchará contra el discurso "negacionista" y trabajará para que esas mujeres tengan todas las oportunidades posibles "para salir de ese círculo vicioso en el que están".