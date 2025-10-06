El Vid Festival, que se celebra en Daimiel, traslada su celebración al 5 y 6 de junio "por petición popular"

CIUDAD REAL 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Vid Festival --el festival del vino, la gastronomía y la música que se celebra en Daimiel-- desplaza su celebración al 5 y 6 se junio "por petición popular", según han informado sus organizadores en nota de prensa.

Desde la organización, aseguran que El Vid es mucho más que la gran fiesta de la música que inicia la temporada de festivales, "es un lugar de encuentro en el que la cercanía con el público es lo primero".

Por ello, la organización ha querido hacer partícipe a los 'viders' de una gran decisión, tal y como anunció en Instagram: "Os hemos escuchado" y nos movemos al 5-6 de junio. El objetivo es claro: facilitar la asistencia del público y evitar solapes con otros grandes eventos castellanomanchegos".

Los abonos para el público general saldrán a la venta el 9 de octubre a las 12.00 horas, con dos cupos especiales: una primera tanda de 50 abonos a 24 euros más gastos de gestión y una segunda remesa de 250 abonos a 26 euros más gastos de gestión.

El precio final en taquilla será de 45 euros más gastos de gestión. Las entradas podrán adquirirse a través de la web oficial del festival: www.vidfestival.es.

En la edición pasada, las entradas del primer cupo se agotaron en 15 minutos y el segundo, en el mismo día. Esta gran acogida superó la expectativas de la organización de El Vid.

Los primeros en adquirir la primera tanda de entradas fueron los daimieleños. El día 5 de octubre, coincidiendo con la fiesta de la vendimia, se lanzó un cupo de 100 entradas a 24 euros sin gastos de gestión solo para el público de Daimiel.

La respuesta del público, que se acercó al estand de El Vid entre los puestos de la festividad, refleja las buenas expectativas locales para con la nueva edición.