VÍDEO: El "negro" 2020 dejó siete asesinadas por violencia machista y más agresiones sexuales en Castilla-La Mancha

Callado asegura que el incremento de llamadas no quiere decir que suban los casos de violencia de género

TOLEDO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 2020 fue un año "negro" en cuanto a violencia machista en Castilla-La Mancha, pues además de las siete asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, la región registró un incremento de las agresiones sexuales y del número de llamadas registradas en las líneas telefónicas de atención permanente. Durante este periodo se remitieron a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer un total de 4.698 denuncias y se adoptaron 1.181 órdenes de protección.

Así lo ha lamentado la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Pilar Callado, que durante su comparecencia en las Cortes para dar cuenta del informe de la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género, se ha venido abajo y no ha podido evitar las lágrimas al nombrar a René Ivone, Olga, Liliana, Teresa, Juliana, Nancy Paola y María Dolores, que perdieron la vida a causa de esta lacra.

Callado ha asegurado que en el 2020, pese a ser un año muy complicado por la irrupción del COVID, el Gobierno regional ha podido prestar la misma atención tanto a las mujeres como a sus hijos e hijas, gracias al esfuerzo que han hecho los profesionales. Para ello, la Red de Recursos de Acogida, que atendió a 280 mujeres y 243 menores, sumó uno más, pasando de 14 a 15. Este centro estará abierto hasta que "sea necesario".

MÁS DE 25.000 CONSULTADAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

En comparecencia parlamentaria, también ha referido que el pasado ejercicio los 84 centros de la mujer de la región atendieron 114.665 consultas de las que 25.298 estuvieron relacionadas con violencia machista, lo que suponía un 22 por ciento del total.

Respecto a la línea gratuita regional de atención permanente 900 100 114, ha defendido que fue "imprescindible durante los peores meses de 2020", al atender 7.181 llamadas, lo que supuso un incremento de un 9,55 por ciento en relación a 2019. Los meses de abril, mayo y junio fueron los meses con un mayor número de llamadas. En un 73 por ciento de las ocasiones, las llamadas fueron realizadas por las propias mujeres.

A esas más de 7.100 llamadas se suman las 2.702 que registró el 016 procedentes de Castilla-La Mancha, siendo derivadas el 79% de ellas al teléfono autonómico. De igual modo, el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 contabilizó un total de 3.530 llamadas relacionados con la violencia de género, derivando a la línea el 67 por ciento al 900 100 114.

La responsable del Instituto de la Mujer ha precisado, no obstante, que el incremento de llamadas no quiere decir que suban los casos de violencia de género, de los que ha dicho no tener datos fehacientes, sino que las víctimas, llamando, "se sienten más respaldadas y dan un paso a la hora de ponerse en contacto con un profesional para intentar solucionar su problema".

SUBEN LAS AGRESIONES SEXUALES

Respecto al programa de atención psicológica a menores víctimas de violencia de género, que el año pasado atendió a 247 niñas y niños, 63 más que en 2019, y el Programa Contigo, servicio gratuito de asistencia psicológica a mujeres mayores de 18 años víctimas de agresiones y/o abusos sexuales fuera del ámbito de la pareja que atendió a 88 mujeres en 2020 y que, en 2018, cuando comenzó, intervino con 17 mujeres.

En este punto, ha alertado de que en lo que va de año este servicio ya ha prestado un total de 99 servicios.

En relación con los diferentes dispositivos de seguridad como son la Teleasistencia móvil ATENPRO de ámbito estatal, los Dispositivos de Localización Inmediata (DLI) de carácter regional y los Dispositivos Telemáticos de Control de Medidas de Alejamiento, Callado ha explicado que, entre los tres, el año pasado se prestó protección a 915 mujeres.

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y AYUDAS

En materia de prevención y concienciación, Pilar Callado ha detallado que durante 2020, el Gobierno regional destinó 1,5 millones de euros a sus doce líneas de ayudas permitiendo el desarrollo de 228 proyectos, muchos de los cuales se desarrollaron en centros educativos de la región llegando a más de 25.500 alumnas y alumnos.

Para garantizar derechos y poder empezar una vida libre de violencia, el Gobierno regional dispone de ayudas de solidaridad, ayudas sociales y ayudas para la autonomía a la salida de los recursos de acogida, a las que se destinan más de 305.000 euros; las Becas Leonor Serrano para cursar estudios universitarios, de las que se concedieron 18, o las ayudas a menores en situación de orfandad que se otorgaron a 18 niñas y niños durante 2020, tal como recoge el Informe.

En el marco del Pacto de Estado destacan también las ayudas al alquiler para las que se presupuestaron 500.000 euros que beneficiaron a 238 mujeres y las ayudas a entidades del Tercer Sector para la atención a mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual que se pusieron en marcha durante la pandemia con la finalidad de dar respuesta a la situación de urgencia y necesidad que sufrían y de las que se beneficiaron 415 mujeres.

PP Y CS PIDEN MÁS RECURSOS

De su lado, la diputada del Grupo Popular María Roldán ha echado en falta "un poco de autocrítica" de la responsable del Instituto de la Mujer, alegando que la dureza del 2020 no se refleja en los datos que ha desgranado, sino que los "desvirtúa", pues muchos de ellos son similares a los de 2019.

De hecho, la representante de PP ha llegado a hablar de datos "ficticios", al referirse a los que dejan los principales indicadores de violencia de generó del 2020 frente al incremento que está recogiendo el 2021.

Por ello, ha reclamado más esfuerzos para crear empleo de calidad, porque sin él las víctimas no tienen ni estabilidad ni libertad, al tiempo que ha abogado por endurecer las penas, empleando la previsión permanente revisable en criminales reincidentes o en condenas de especial crueldad.

También ha instado a la Consejería de Igualdad a que revise el reparto de sus fondos, pues considera que sí aumentan los casos es porque las políticas no son eficaces. De ahí que haya aconsejado a Callado que en lugar de invertir tanto en campañas, se centre más en evitar los casos de violencia.

"La izquierda y el socialismo muchas veces se conforman y consuelan sus frustraciones de gestión diciendo que gasta más que nadie, aunque luego no paguen lo que dicen haber gastado y sus ayudas llegan tarde", ha dicho la diputada 'popular', que también ha pedido a la responsable del Instituto de la Mujer resultados que no se quede en la "frialdad" de los datos, y profundice más en los resultados.

Luego de pedir información del número de mujeres que se han quedado fuera de las diversas convocatorias de las que ha hablado Callado, la representante del PP en la Comisión de Igualdad ha finalizado pidiendo "unidad y de consenso" en la lucha contra la violencia de género, asegurando que si la lucha es para igualar a hombres y mujeres y no para enfrentarles, el Gobierno regional "encontrará la mano tendida" de su partido.

Mientras, la representante de Ciudadanos, Elena Jaime, ha reconocido el trabajo de los profesionales y de las asociaciones del Tercer Sector que luchan contra esta lacra, al tiempo que ha alertado de que "lejos de desaparecer va en aumento". Por ello, ha incidido en la necesidad de renovar el Pacto de Estado.

Dicho esto, ha afeado no haya querido aumentar el presupuesto, como propuso su formación, pues cree que la mejor arma para acabar con la violencia de género es tener más recursos, sobre todo para poder ofrecer a estas mujeres un empleo de calidad que les blinde independencia.

En su turno de réplica, la responsable del Instituto de la Mujer ha concluido que ninguna de las mujeres que cumplen los requisitos demandados en las convocatorias de ayudas se quedan fuera de ellas.