Este viernes se abre el plazo de inscripción para participar en las actividades en torno al Castillo de Almonacid

Archivo - Castillo de Almonacid de Toledo. - DIPUTACIÓN - Archivo

TOLEDO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Turismo de la Diputación de Toledo abrirá este viernes, 12 de diciembre, a partir de las 9.00 horas, el plazo de inscripción para participar en las actividades organizadas en torno al Castillo de Almonacid, que servirán de cierre al exitoso programa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias' en 2025, una iniciativa que durante todo el año ha logrado registrar más de 300.000 solicitudes de participación en el conjunto de los doce castillos incluidos.

La experiencia se celebrará el 20 de diciembre, con dos pases de 150 personas cada uno, uno por la mañana y otro por la tarde, y pretende poner en valor el patrimonio, el pasado histórico, el presente turístico y el futuro del Castillo de Almonacid ligado a sus vecinos, ha informado la Diputación en nota de prensa.

El primer pase, por la mañana, dará comienzo a las 10.00 horas con una ruta de senderismo teatralizada, a cargo de la Compañía de Teatro Atenea, que partirá desde el centro del municipio hasta el cerro donde se alza el castillo, por ese motivo los participantes deben estar en buenas condiciones físicas para poder subir hasta lo alto.

A las 11.30 horas tendrá lugar, por primera vez en la historia de la localidad y de la provincia, la Recreación Histórica de la Batalla de Almonacid, correspondiente a la Guerra de la Independencia Española de 1809. Esta recreación será representada por la Asociación Cultural La Partida de Camuñas, en colaboración con otras asociaciones de recreación histórica de España.

El acto concluirá con el tradicional Tinani, baile de la bandera, en homenaje a los guerrilleros caídos, a cargo de la Hermandad del Cristo Resucitado de Quismondo. Finalmente, los asistentes podrán disfrutar de migas manchegas y vino tinto de la provincia, ofrecidos por el catering 'El Rincón de Juan', del cocinero toledano Juan Galán Brasal.

El segundo pase, por la tarde, comenzará a las 14.45 horas, igualmente con una ruta de senderismo teatralizada hasta el castillo. A las 16.15 horas se volverá a representar la recreación histórica de la batalla. Este pase concluirá con una chocolatada acompañada de un dulce típico toledano y una copa de vino blanco espumoso de la provincia, también a cargo del catering 'El Rincón de Juan'.

Como colofón final a las actividades en el Castillo de Almonacid y a toda la iniciativa anual, la Pirotecnia La Sagreña de Magán ofrecerá una mascletá de color para simbolizar el éxito del programa.

Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Almonacid y al impulso del Departamento de Turismo de la Diputación de Toledo, un total de 300 personas podrán disfrutar de estas actividades, que se suman a las más de 2.200 personas participantes presenciales a lo largo de todo 2025 en los diferentes castillos de la provincia, poniendo de relieve el compromiso de la institución provincial con la dinamización turística, cultural y económica del territorio.

INSCRIPCIONES

Las personas interesadas podrán realizar su reserva a través de un formulario disponible en la web: www.turismoprovinciatoledo.es, entre los días 12 y 18 de diciembre, ambos inclusive. Cada persona podrá reservar un máximo de dos plazas. Será necesario facilitar nombre, apellidos, correo electrónico y teléfono de contacto.

Una vez cerrado el plazo, las plazas se confirmarán vía telefónica por orden de inscripción, indicando también el punto de encuentro. Será obligatorio acudir 10 minutos antes del inicio de la actividad.

Las actividades están dirigidas exclusivamente a mayores de 18 años y a personas que cuenten con condiciones físicas adecuadas, ya que el acceso en vehículo al cerro estará cortado. Además, no podrán participar quienes ya hayan asistido a alguno de los castillos anteriores.

La información sobre la apertura de plazos del resto de actividades se anunciará a través de las webs www.turismoprovinciatoledo.es y www.diputoledo.es.