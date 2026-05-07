Este viernes arranca en Layos el XVII Campeonato Absoluto Masculino de Golf de CLM

Archivo - Presentación del Campeonato de Golf Absoluto Masculino de Castilla-La Mancha. - JCCM - Archivo

TOLEDO 7 May. (EUROPA PRESS) -

El XVII Campeonato Absoluto Masculino de Castilla-La Mancha 2026 volverá a ser la competición más importante del calendario de la Federación de Golf de Castilla-La Mancha. El torneo se celebrará entre desde este viernes, día 8, hasta el domingo, 10 de mayo, en el Campo de Layos, en la provincia de Toledo, y volverá a ser un recorrido de referencia dentro del golf regional acogiendo una de las grandes citas deportivas de la comunidad autónoma.

Así lo ha señalado el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste, en un encuentro de presentación que se ha celebrado en la localidad toledana, donde se encuentran las instalaciones del campo de golf.

Según informa el Gobierno regional, Yuste ha destacado la relevancia deportiva del campeonato, que reunirá a algunos de los mejores jugadores del ámbito autonómico y nacional en una competición marcada por el alto nivel competitivo y la exigencia técnica del recorrido.

La prueba representa además uno de los eventos más destacados organizados por la Federación regional, consolidándose año tras año como un escaparate para el golf castellanomanchego y para la proyección de este deporte dentro y fuera de la región.

"La celebración de esta nueva edición refuerza la apuesta por el desarrollo del golf en la Comunidad Autónoma y confirma el crecimiento y consolidación de una competición que ya se ha convertido en una referencia dentro del calendario deportivo regional", ha manifestado Yuste.

"CADA VEZ MÁS CONSOLIDADA Y PROFESIONALIZADA"

La estructura del campeonato estará basada en rondas sucesivas de juego durante los tres días de competición, siguiendo el formato habitual de los campeonatos absolutos federativos. A lo largo del torneo, los participantes competirán acumulando resultados en cada recorrido, lo que exigirá mantener un rendimiento constante tanto a nivel técnico como mental.

La regularidad en el juego, la gestión de la presión y la capacidad para adaptarse a las características del campo serán claves para optar a los primeros puestos de la clasificación final.

"UN DEPORTE AL ALCANCE DE TODOS Y TODAS"

Yuste ha puntualizado que la Federación de Golf de Castilla-La Mancha mantiene una evolución positiva en el número de licencias, consolidando el crecimiento del golf en la región durante los últimos años.

En 2024, alcanzó un total de 5.564 licencias, mientras que en 2025 la cifra ascendió hasta las 5.778, lo que supone un incremento de 214 nuevos federados y un crecimiento del 3,8% en tan solo un año.