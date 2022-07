El VIII Centenario de Nacimiento de Alfonso X afronta el otoño en Toledo con muestras, conferencias y acto de clausura

TOLEDO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Asesor del VIII Centenario del Nacimiento de Alfonso X el Sabio ha mantenido este martes un encuentro para hacer balance de estos primeros meses de la conmemoración que finalizará en noviembre con un acto institucional en el Teatro Municipal de Rojas de Toledo. Hasta entonces, como ha avanzado el concejal de Cultura y Patrimonio Histórico, Teo García, la ciudad acogerá un amplio programa de actividades.

Así, el responsable municipal de Cultura ha recordado que Toledo ha liderado el VIII Centenario, que ha contado hasta la fecha con una amplia respuesta en la sociedad; un éxito que como ha indicado se debe al trabajo de cuantas instituciones, colectivos y entidades forman parte del consejo asesor y del comité científico, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

"Nuestra gratitud en primer término por la aportación de la ciudad a la efeméride, además, gran parte del éxito ha sido por la configuración de un equipo impecable con un comité científico de altura", ha dicho.

Y es que para el Consejo Asesor del VIII Centenario "las efemérides que no viva la ciudadanía no tienen sentido, de ahí que la alcaldesa quisiera una conmemoración vivida por los toledanos y las toledanas y cuantos nos visitan", ha comentado Teo García, no sin antes destacar el enfoque pedagógico que se ha dado a la exposición 'El legado de un rey precursor' a través del programa 'Toledo Educa', gracias al que han visitado la muestra numerosos grupos de escolares de los centros educativos de la capital regional.

En este balance de la primera parte del Centenario, el concejal, acompañado por el coordinador de la conmemoración, Martín Molina, ha afirmado que desde la organización y la secretaría técnica "estamos sorprendidos por la acogida que han tenido las actividades planteadas hasta ahora, en especial los ciclos de conferencias", para añadir que la ciudad vive un momento vital en el ámbito cultural. "Debemos avanzar en el proyecto y difusión nacional e internacional de la cultura en la ciudad, pues Toledo es capital europea de la cultura cada año", ha dicho.

PROGRAMACIÓN DEL CENTENARIO EN OTOÑO

De septiembre a noviembre la ciudad será escenario de diferentes propuestas como la exposición 'Documentos de la cancillería en el reinado de Alfonso X' promovida por el Archivo de la Nobleza en las instalaciones del Hospital Tavera del 30 de septiembre al 9 de enero de 2023, así como la muestra 'El linaje de Alfonso X' con la colaboración de la Fundación Ducal de Medinaceli que abrirá sus puertas del 18 de octubre de 2022 al 9 de enero de 2023 también en las instalaciones del Hospital Tavera.

A estas iniciativas se suman el congreso internacional 'Alfonso X: el universo político y cultural de un reinado' del 19 al 20 de octubre organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha a través de la Facultad de Humanidades de Toledo y dos nuevos ciclos de conferencias junto a la Cofradía Internacional de Investigadores y el Ateneo Científico y Literario en el Museo de Santa Cruz.

Además, en septiembre está previsto el Campeonato de España de Ajedrez de partidas rápidas por equipos gracias a la Federación Española de Ajedrez y la colaboración del Ayuntamiento de Toledo, que una vez más en este VIII Centenario pondrá a disposición de la federación las instalaciones del Centro Cultural San Marcos.

También se ha avanzado que el jueves 27 de octubre el historiador Carlos Vizuete pronunciará en el Convento de San Clemente la conferencia 'Alfonso X, San Clemente y la Orden del Císter'. Con la colaboración del Consorcio de la Ciudad de Toledo se han previsto visitas culturales al convento por la vinculación de Alfonso X con este espacio, dado que el rey Sabio nació un 23 de noviembre, fiesta de San Clemente, y su padre, el rey Fernando III, conquistó Sevilla también el 23 de noviembre de 1248.

En cuanto al cierre institucional del VIII Centenario, Teo García ha apuntado que se celebrará en noviembre en el Teatro Municipal de Rojas. "Tenemos prevista la actuación del músico e investigador musical Jota Martínez, cuya colección de instrumentos recreados a partir de las miniaturas alfonsíes formó parte de la exposición del Museo de Santa Cruz", ha dicho.

EL CONSEJO ASESOR DEL VIII CENTENARIO

El Consejo Asesor se constituyó en noviembre de 2020 con los grupos políticos municipales, entidades como el Arzobispado y la Catedral, la Federación Empresarial Toledana, la Cámara de Comercio, los sindicatos, la Universidad regional, la Real Fundación, la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas, la Escuela de Traductores o el Ateneo Científico y Literario.

También participan en el mismo el Museo Sefardí, el Museo del Greco, el Museo de Santa Cruz, el Museo del Ejército, asociaciones de vecinos, la Asociación de Amigos de la Biblioteca regional, la Cofradía Internacional de Investigadores, la Asociación Interciudades Alfonso X El Sabio, Cecap y varios centros educativos, entre otros.