La villa romana de El Saucedo contabiliza cerca de 2.000 visitas desde 2025

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, en Saucedo. - JCCM

TOLEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La villa romana de El Saucedo ha registrado desde el año 2025 cerca de 2.000 visitas, tal y como ha indicado la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, que ha visitado este enclave para conocer las actuaciones llevadas a cabo ahí.

Según Olmedo, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado en los últimos años más de 807.000 euros en labores de conservación, difusión e investigación en dicho yacimiento, actuaciones que se han centrado en la reconstrucción y restitución parcial de los arcos del sistema de hipocausto de la zona de balneum, la consolidación y fijación de ladrillo, la reposición de elementos estructurales, la reposición de suelos de mosaico, entre otras cuestiones.

También se han realizado mejoras de la eficiencia energética, la accesibilidad física, cognitiva y sensorial, la adecuación de acceso, una nueva señalización, así como la instalación de una caseta que sirve de recepción a los visitantes, la puesta en marcha de unos aseos y la creación de una red de rutas, tal y como informa el Gobierno regional.

"La Villa Romana de El Saucedo es un magnífico ejemplo de ese patrimonio que queremos proteger y, al mismo tiempo, acercar a la ciudadanía. Cada actuación de conservación, investigación y puesta en valor nos permite conocer mejor nuestro pasado y garantizar que este legado pueda seguir siendo disfrutado por las generaciones futuras", ha asegurado.