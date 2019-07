Cs evitará que "populismos y extremismos" gobiernen

Publicado 03/07/2019 12:22:23 CET

La concejala de Ciudadanos en El Casar y futura vicepresidenta segunda en la Diputación de Guadalajara, Olga Villanueva, ha asentido que con la entrada de la formación naranja en el Gobierno Provincial se garantizará estabilidad en los próximos cuatro años y se evita que "los populismos y extremismos" entren a gobernar.

Así lo ha aseverado Villanueva en una rueda de prensa convocada inmediatamente después de la que ha realizado el PSOE para dar a conocer el acuerdo de gobernabilidad alcanzado por ambas formaciones en la Corporación Provincial, donde precisamente este jueves se llevará a cabo la investidura de José Luis Vega (PSOE) como presidente.

"Hemos pedido al PSOE entrar en el equipo de Gobierno para cambiar desde dentro la situación actual y evitar que los recursos de la Institución se dirijan en función de los colores políticos", ha dicho.

Un acuerdo que otorga a los 12 diputados del PSOE el apoyo de la diputada de Cs con el fin de obtener una mayoría absoluta en el Gobierno. A cambio, Villanueva será vicepresidenta segunda en la Corporación Provincial y se atenderán los puntos programáticos que figuran en el programa de la formación naranja.

Acompañada del coordinador provincial, Israel Marco, Villanueva ha señalado que aunque todavía desconoce que áreas llevará en este Gobierno, le gustaría que fueran en la línea de lo que ya lleva como concejala en el Ayuntamiento de El Casar (Guadalajara), que es Bienestar Social, Mujer e Igualdad.

Villanueva ha puesto el acento en que su objetivo es que las inversiones de la Diputación se distribuyan de manera "más eficiente" entre los pueblos, atendiendo a sus necesidad y con independencia de los colores políticos, algo que en su opinión no se ha hecho hasta ahora.

"Estamos hartos de que en esta legislatura las distintas inversiones se hayan dado en función de los colores" ha dicho, tras señalar también que precisamente la entrada de Cs en el Gobierno también irá encaminada a cambiar este tipo de cosas.

Tras asegurar que aún no hay nada hablado sobre liberaciones, sobre si cree que la que fuera concejal de Cs en la pasada legislatura en la Corporación Provincial, Yolanda Ramírez, debería haber dejado el cargo por desacuerdos con las formación en vez de constituir el grupo de no adscrita, ha respondido a los medios que, en su opinión, si debería haber renunciado al acta de diputada y que ella lo hubiera hecho ante esa situación.

GARANTIZAR LA ESTABILIDAD

Por su parte, el coordinador provincial de Cs, Israel Marco, ha destacado que el acuerdo alcanzado en la Corporación Provincial está englobado dentro del pacto regional, así como que su objetivo es garantizar la estabilidad y mejorar la vida de los ciudadanos.

"Hoy es un día muy importante porque ahora podremos desarrollar las políticas naranjas con fuerza y peso", ha dicho, para añadir, en cuanto a las líneas del acuerdo programático alcanzado, que garantiza la igualdad real de todos los guadalajareños independientemente de donde residan. Mediante él también pretenden realizar una gestión eficiente eliminando gastos superfluos y acabar con las redes clientelares en la Diputación.

Según Marco, también van a luchar contra la despoblación, en defensa de la igualdad, apoyarán al autónomo y al emprendedor, harán una apuesta fuerte por el empleo y habrá una especial atención a cualquier modelo de familia y al empleo de la mujer rural. Éstas, ha añadido son las líneas del acuerdo programático alcanzado que esperan se cumplan a lo largo de estos cuatro años.

En cuanto a que el que fuera mano de derecha del PP en labores de Protocolo y Asesoría, Juan Antonio Pérez Borda, hermano del teniente de alcalde de Cs, Rafael Pérez Borda, vaya a ser liberado por ellos ahora, Marco, que es también portavoz del grupo en el Ayuntamiento de la capital, se ha limitado a señalar que un perfil profesional con la capacidad que tiene él puede venir bien.

Aunque no ha dicho un 'sí' rotundo, si ha señalado que están ahora en la etapa de ver las liberaciones. "No voy a decir que no. Es un momento de cambio y de dejar atrás el pasado y hablar del futuro y tiene un conocimiento altísimo de la ciudad y en Cs se buscan profesionales", ha puntualizado.