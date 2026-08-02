ALBACETE, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad albaceteña de Villarrobledo acogerá el 3 de octubre el I Encuentro de Escritoras de Castilla-La Mancha. Organizado por la Asociación Cultural 'Narradoras de Palabras' de Villarrobledo y patrocinado por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, este evento nace con el objetivo de crear un espacio de diálogo, visibilidad y reflexión sobre la creación literaria femenina bajo el lema 'Palabras con M de Mujer'.

La jornada, que tendrá lugar en la Biblioteca-Museo del Caballero Verde Gabán, arrancará a las 10.00 horas con la apertura de espacios expositivos donde escritoras y lectoras podrán compartir impresiones, según ha informado la asociación organizadora en nota de prensa.

El acto inaugural, previsto para las 12.00 horas, incluirá la presentación del sello de identidad literaria 'Escritores con M de La Mancha'.

El plato fuerte de la mañana será la intervención de Marta Robles a las 12.30 horas. La reconocida periodista y escritora, licenciada en Ciencias de la Información y con una dilatada carrera en medios como TVE, Antena 3 o la Ser, presentará su obra más reciente, 'Amada Carlota'.

Esta nueva entrega de su exitosa saga de novela negra, protagonizada por el carismático detective Tony Roures, profundiza en uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de España: la trama de los bebés robados durante el franquismo y los primeros años de la democracia.

Robles, ganadora de premios como el Fernando Lara de Novela o el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid, mantendrá un encuentro literario con los asistentes y procederá a la firma de ejemplares al finalizar la sesión matinal.

La sesión de tarde se reanudará a las 17.00 horas con una mesa redonda que contará con la participación de la escritora Lola Cabrillana, acompañada por otras tres autoras participantes, para debatir sobre experiencias vitales y los retos de la creación literaria actual.

El encuentro también fomentará la participación ciudadana a través de un Bingo literario y la entrega de galardones del Concurso de Relatos (que otorga tres premios económicos) y el Concurso Infantil de Marcapáginas.

La clausura artística correrá a cargo de Elin Libertad, poniendo el broche de oro a una jornada dedicada íntegramente al talento de las mujeres escritoras de la región.