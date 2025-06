Visto para sentencia el juicio contra el acusado de matar a dos personas en Las Seiscientas de Albacete

ALBACETE, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tras los informes finales de las partes, el juicio contra J.F.F, el acusado de acabar con la vida de dos personas --una su propio hermano-- e intentar asesinar a una tercera durante una pelea acontecida en Las Seiscientas de Albacete en julio de 2023 e intentar acabar con la vida de una tercera, ha quedado visto para sentencia.

La semana pasada, y en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete, concluía la práctica de la prueba, y tanto Fiscalía, como acusación particular y Defensa realizaban sus conclusiones definitivas.

Este lunes se ha retomado el juicio y las partes han presentado sus informes finales. Tras concluir estas, el acusado no ha hecho uso del derecho a la última palabra. Una vez terminada la fase oral del juicio, comienza la preparación del objeto del veredicto que será entregado al jurado para que pueda deliberar a puerta cerrada.

La fiscal ha sostenido que J.F.F es culpable de un delito de homicidio por matar a su hermano con la agravante de parentesco y que "no lo hizo por imprudencia", ya que, a su juicio, existe dolo eventual, es decir, cuando una persona realiza una acción y sabe que puede tener consecuencias. "Yo disparo y como estoy disparando a dos personas tengo que mentalmente representarme la posibilidad de que mis disparos --si estoy dirigiéndolos a dos personas-- le puedo dar a cualquiera de las dos y asumo ese resultado".

La fiscal también acusa a J.F.F de un delito de asesinato por matar a A.F.G. al entender que hay alevosía "en su grado máximo". "Alfonso está herido, está en el suelo, está intentando levantarse, está intentando quitarle el arma para intentar que no lo mate y cuando está mal herido y no tiene posibilidad de defenderse en el suelo, es cuando el otro coge y le pega un tiro y lo remata".

De otro lado, le acusa de tentativa de homicidio porque no le cabe ninguna duda con las declaraciones que se han oído a lo largo de todas las mañanas que ha durado este juicio, que quería matar a J.F.S. "Intentó pegarle varios tiros y no sabemos si por falta de munición ya o porque bien se le había encasquillado el arma no pudo hacerlo", ha relatado la fiscal. "Su intención era matarlo".

También acusa a J.F.F de una tenencia ilícita de armas porque tener un arma corta en estas circunstancias es "totalmente ilegal".

"Este señor carecía de todo tipo de documentación", ha subrayado.

Por todo ello, la fiscal ha pedido que se dicte una sentencia condenatoria de conformidad con lo que ha recogido en su escrito de conclusiones provisionales. Unas conclusiones que, según ha querido hacer hincapié, no ha obtenido "única y exclusivamente" de su imaginación, sino de las pruebas que hay encima de la mesa.

ACUSACIÓN PARTICULAR

De su lado, la acusación particular ha suscrito la totalidad del informe del Ministerio Público, al tiempo que ha asegurado que el material probatorio es "abundante e incontestable".

Por todo ello, ha pedido al jurado que declaren probados los hechos que acusación particular y fiscalía están narrando: un delito de asesinato en la persona A.F.G. porque "no pudo defenderse", un delito de tentativa de homicidio en la persona de J.F.S. "cuando intenta quitar la pistola y le dispara en el dedo" y un delito de tenencia ilícita de armas.

"Pido que dicen un veredicto de culpabilidad contra J.F.F.", ha concluido el letrado de la acusación particular.

DEFENSA

El abogado de la defensa ha insistido en varias ocasiones que la versión que vienen manteniendo las acusaciones "no se puede probar" y que el puzzle que les pone encima de la mesa Fiscalía y acusación particular "no puede cuadrarse".

Tras recordar que lleva más de 25 años ejerciendo derecho penal y, según ha dicho, este es uno de los pocos casos en los que no sabe realmente lo que sucedió.

"Pienso que todos mienten, pienso que nadie ha venido aquí a decirles la verdad, y pienso que no tenemos capacidad para poder afirmar cómo ocurren o cómo no ocurren los hechos". Por ello, ha solicitado que se dé un veredicto de no culpabilidad.