'Viven', el documental del toledano Enrique Muñoz que retrata el pulso sonoro de la ciudad se estrena el 1 de dicimebre

TOLEDO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional del Cine y la Palabra, CiBRA, será el marco elegido para la presentación del documental toledano 'Viven'. Una obra audiovisual de Enrique Muñoz y LaBuitre, a través del cual se hace un viaje coral en el que se recorren historias, sueños y luchas de quienes hacen posible el pulso sonoro de la ciudad.

La presentación de este largometraje se realizará el próximo sábado 1 de noviembre, a partir de las 12.00 hORAS, en las instalaciones del cine MK2 Cinesur del centro comercial Luz del Tajo, en Toledo, ha informado el festival en nota de prensa.

Un documental que, además, forma parte de la sección Carlos Blanco de esta cita cultural. Una proyección para la que será precisa tener una invitación previa, que estará disponible en próximos días en la web del CiBRA.

'Viven' se comenzó a rodar en 2023, acumulando más de 100 horas de metraje, fruto de entrevistas, conciertos y encuentros con diferentes artistas musicales de Toledo. Entre sus protagonistas, se encuentra la joven artista Nour, así como Azogue, una banda formada por alumnos y profesores que desdibuja fronteras entre generaciones.

Otro de los protagonistas de este filme es Boomback Toledo, considerada la voz más underground del rap local.

Un estreno de esta obra que se produce en el CiBRA, que cuenta con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación de Toledo y el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán, y que, además, eleva en esta edición su apuesta por unir los grandes títulos cinematográficos del año con la literatura, dando un mayor protagonismo a destacados nombres de nuestras letras, tanto nacionales como internacionales.

En este trabajo audiovisual no solo se reflejan los diferentes estilos musicales con los que cuenta la capital regional, sino, también, los vínculos que existen entre todos ellos. Puntos en común como es la familia como soporte, la industrial musical como reto y las alianzas inesperadas que se tejen en los escenarios y en los estudios.

Un mosaico de historias al que, también, se suman voces reconocidas como la de Andrés Suárez o la banda toledana Veintiuno. Tras su estreno en el Festival CiBRA, 'Viven' llegará a la televisión pública de Castilla-La Mancha, CMMedia, "consolidándose como un documento imprescindible para entender cómo la música habita, resiste y transforma Toledo".