Vivienda, fiscalidad, acuerdo con Mercosur y plazas de discapacidad para jóvenes, a debate en el próximo pleno de Cortes

Junta de portavoces de las Cortes. - TOL2/CORTES

TOLEDO 4 May. (EUROPA PRESS) -

El próximo Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha debatirá y votará una Proposición de Ley del Grupo Socialista sobre medidas urgentes en materia de vivienda, en una sesión en la que también habrá debates sobre la política agraria en relación con Mercosur, fiscalidad y plazas residenciales en la provincia de Guadalajara, así como tres preguntas orales al Consejo de Gobierno.

La Junta de Portavoces y la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, presididas por Pablo Bellido, se han reunido este lunes a primera hora para fijar el orden del día con siete puntos y convocar la sesión para el jueves día 7 a las 10.00 horas en el Convento de San Gil de Toledo.

Este pleno ordinario arrancará con tres puntos relacionados con la Proposición de Ley presentada por el Grupo Socialista con medidas urgentes en materia de vivienda. Los dos primeros se votarán al inicio de la sesión, con la toma en consideración y la tramitación por lectura única. De seguir adelante, se llevará a cabo el debate propiamente dicho de esta propuesta, que se votará de manera definitiva en la ronda de votaciones.

Además, se llevarán a cabo dos debates generales. El primero de ellos acumula una interpelación de Vox y un debate general del PSOE sobre el mismo asunto, la política agraria en relación con el acuerdo de la UE con Mercosur. El siguiente, esta vez aunando dos propuestas del mismo asunto de PP y PSOE, abordará la fiscalidad en la región. A continuación, se debatirá y votará una proposición no del ley (PNL) en relación a las plazas residenciales de jóvenes con discapacidad en Guadalajara, según ha informado el Parlamento en nota de prensa.

Por último, la oposición llevará a cabo tres preguntas orales, en el caso de Vox sobre ONGs y cooperación internacional, y en el caso del PP sobre las carreteras CM-4174 en provincia de Ciudad Real y CM-3108 en provincia de Cuenca.