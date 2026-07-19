Vox aclara que Marchamalo no manejaba la cosechadora en el fuego de La Mierla y no ha sido citado en la investigación

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha y diputado por Guadalajara, Iván Sánchez (i), y el alcalde de Vox de Robledillo de Mohernando, Rubén Marchamalo (d), ofrecen declaraciones a los medios durante las labores de extinción del incendio, a - Mateo Lanzuela - Europa Press

GUADALAJARA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox Castilla-La Mancha ha remarcado este domingo que el alcalde, de Robledillo de Mohernando, Rubén Marchamalo, "no se encontraba en el lugar donde comenzó el incendio de La Mierla ni era la persona que manejaba la cosechadora, ni ha sido citado, ni filiado dentro de la investigación".

El pasado viernes, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Iván Sánchez, aseguraba que el agricultor que estaba siendo investigado como presunto responsable, en referencia al alcalde de Vox en Robledillo de Mohernando, "cumplía escrupulosamente con la legalidad".

Este sábado, el propio alcalde señalaba que él "no se encontraba en el lugar donde comenzó el incendio" y pedía "que se deje trabajar a la investigación hasta que se esclarezca lo sucedido".

Además Iván Sánchez exigía este sábado disculpas públicas para el alcalde después de que durante las primeras horas del incendio declarado en La Mierla "se difundiera su nombre, su fotografía y su condición de alcalde de Vox, trasladando a la opinión pública la idea de que era la persona que se encontraba cosechando cuando se originó el fuego".

Ya este domingo, el Grupo Parlamentario Vox en Castilla-La Mancha ha enviado un comunicado a los medios para "evitar interpretaciones interesadas y dejar fijados con claridad los hechos".

Así, ha indicado que en su primera comunicación de este viernes defendía la legalidad de la actividad agrícola desarrollada y las medidas preventivas adoptadas, "sin afirmar en ningún momento que Rubén Marchamalo estuviera manejando personalmente la cosechadora".

"La referencia de aquella nota al agricultor señalado y al alcalde respondía al señalamiento público que ya se estaba produciendo contra Rubén Marchamalo y a su vinculación con una explotación familiar dedicada desde hace años a la agricultura. El contenido de la comunicación se centraba en acreditar que la actividad se estaba desarrollando conforme a la normativa y que se habían dispuesto medios preventivos suficientes, no en identificar quién conducía materialmente la máquina", han precisado en este comunicado.

La comparecencia de este sábado de Vox, a su juicio, "sirvió para dejar aún más claro un dato que continuaba siendo atribuido públicamente al alcalde". "Rubén Marchamalo no se encontraba en el lugar donde comenzó el incendio ni era la persona que manejaba la cosechadora, ni ha sido citado, ni filiado dentro de la investigación".

El propio alcalde explicó que su familia vive del campo y que se trata de una explotación familiar, "circunstancia que permite entender perfectamente el contexto de la primera comunicación a cualquier persona que no tenga intereses ocultos en retorcer su contenido".

Vox lamenta que, mientras el incendio continúa activo y cientos de profesionales trabajan en su extinción, a"lgunos pretendan desviar la atención mediante polémicas artificiales y retorciendo el sentido de una nota de prensa". "La prioridad continúa siendo apoyar a los afectados, facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y exigir que se respete la verdad de los hechos".

Asimismo, señalan que "la defensa de la legalidad de la actividad agrícola y de las medidas preventivas adoptadas es plenamente compatible con aclarar que Rubén Marchamalo no conducía la cosechadora ni se encontraba en el lugar. Una versión no contradice a la otra".