Vox advierte de que el registro de sanitarios objetores al aborto implantado en C-LM busca "perseguir" a los médicos

TOLEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha cargado este lunes contra el decreto del registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia para interrupciones voluntarias del embarazo que aprobó la semana pasada el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha.

Ha sido su diputado Francisco Cobo quien, en rueda de prensa en las Cortes regionales, ha advertido de que el fin último de este registro es "identificar, perseguir, coaccionar y presionar" a los profesionales sanitarios de Castilla-La Mancha.

Al respecto, ha avanzado que Vox va a valorar si presenta o no alguna iniciativa parlamentaria sobre este registro, una medida que se aplicará especialmente a las personas profesionales de medicina y enfermería, tanto en el ámbito público como privado, tal y como explicó en su día la portavoz del Gobierno, Esther Padilla.

"Entendemos que éste no es el camino", aseguran desde la formación de Santiago Abascal, quienes se preguntan "qué fin tiene tener a quien no". "No lo entendemos, por eso tendremos que pedir explicaciones" al Gobierno de Castilla-La Mancha en sede parlamentaria.

HOSPITAL DE TOLEDO

De otro lado, y ahondando en materia sanitaria, el diputado de Vox ha asegurado que desde su formación vienen denunciando desde hace tiempo la "pésima" gestión sanitaria en Castilla-La Mancha. "Hemos pedido la interpelación del consejero, su dimisión y ante la negativa del propio consejero hemos pedido su cese", ha remachado.

"Hoy nos vemos obligados a hacerlo una vez más", ya que, según ha dicho, el Hospital Universitario de Toledo "vuelve a estar en el centro de la polémica por su deficiente gestión y su falta de medidas para garantizar la salud y seguridad de su personal".

En menos de un mes, ha recalcado, ya se han registrado tres denuncias de los sindicatos ante la Inspección de Trabajo, lo que, a juicio de Cobo, demuestra "la extrema gravedad de la situación que padece". La última de estas denuncias pone de manifiesto "una nueva serie de negligencias en los laboratorios del hospital de Toledo".

"Es inaceptable que pese a los reiterados avisos de la Inspección, la Consejería de Sanidad siga sin tomar las medidas necesarias para proteger a los trabajadores", ha sentenciado el diputado de Vox, quien ha rememorado que la Inspección ya prohibió el uso de formol en la sala detallada del laboratorio de anatomía patológica y, "en lugar de buscar una solución segura", la dirección del hospital ha trasladado esta actividad a la sala de autopsias "incumpliendo así la resolución de la propia inspección". "Esto demuestra una total falta de respeto por la salud y la seguridad personal del centro".

"La situación no queda ahí", ya que, según continúa Vox, se ha conocido recientemente que las medidas realizadas en el laboratorio de bioquímica han detectado niveles peligrosos de hidróxido de sodio y propanol "por encima del límite ambiental permitido" y "pese a contar con estos resultados, a día de hoy, los trabajadores siguen sin recibir los equipos de protección adecuados".

Es por ello que Francisco Cobo se ha preguntado dónde está el consejero de Sanidad y por qué no actúa ante "esta grave situación".

Desde Vox exigen "responsabilidades" por esta gestión "negligente" y avanzan que van a presentar una pregunta oral en el próximo pleno para que el consejero explique por qué "ha mentido" en sede parlamentaria.