Vox alerta del "abandono" de los colegios e institutos de C-LM con aulas en barracones, goteras y edificios "obsoletos"

Dirigentes de Vox en el acto del Día de la Enseñanza. - VOX

TOLEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha denunciado este viernes "la imagen vergonzosa" de un Gobierno regional "más preocupado por hacerse fotos en actos oficiales que por garantizar que los alumnos estudian en centros seguros, dignos y en condiciones básicas".

Moreno ha lamentado que el presidente regional, Emiliano García-Page, celebre el Día de la Enseñanza en Consuegra, mientras "miles de alumnos de la región sufren cada día las consecuencias de años de abandono institucional, falta de mantenimiento y desidia del Gobierno socialista".

"Castilla-La Mancha se está convirtiendo en un museo del deterioro educativo", ha afirmado Moreno en una nota de prensa, quien ha recordado que los ejemplos de centros en situación crítica se reparten por todas las provincias.

Entre ellos, ha destacado la situación del colegio de Las Pedroñeras (Cuenca), donde "los niños estudian en unas instalaciones obsoletas, con deficiencias estructurales y carencias que vulneran cualquier estándar educativo moderno".

También ha mencionado la situación de Ocaña (Toledo), donde "hay alumnos que siguen dando clase en barracones sin luz natural, una situación absolutamente impropia de 2025 y que Page lleva ignorando desde hace años" o Guadalajara, donde "un instituto requiere una remodelación urgente para evitar goteras, filtraciones y hasta riesgos derivados de aguas fecales, lo que demuestra el nivel de abandono al que ha llegado la educación pública en la región".

David Moreno ha exigido al PSOE "menos actos políticos y más inversión, más mantenimiento y más respeto por alumnos, profesores y familias". "La educación no se defiende desde un escenario, sino arreglando los centros que llevan años cayéndose a trozos", ha concluido.