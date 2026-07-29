Vox asegura que la reforma de la Ley de Evaluación Ambiental de C-LM "satura y colapsa" a los ayuntamientos

El diputado de Vox en las Cortes de C-LM Francisco Cobo. - VOX

TOLEDO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes regionales ha hecho pública la "preocupación y el malestar existente" entre "cientos de concejales" de toda la región ante la reciente modificación de la Ley de Evaluación Ambiental del Gobierno regional.

El diputado Francisco Cobo ha denunciado que el PSOE ha aprobado esta reforma en solitario, utilizando el trámite de lectura única para "evitar el debate parlamentario e impedir que el resto de fuerzas políticas pudieran presentar enmiendas para mejorar o corregir el texto", según ha informado el partido en nota de prensa.

Vox, que votó en contra de esta reforma, ha alertado de que la jugada del PSOE "satura y colapsa" a los ayuntamientos y autoriza a la Junta a tener la última palabra sobre cualquier proyecto que califique arbitrariamente como de "inversión estratégica", pudiendo "ejecutarlo e imponerlo a pesar de la oposición del ayuntamiento afectado".

Además, la ley "traslada a las entidades locales la obligación de elaborar nuevos informes y expedientes técnicos complejos, sin garantizar ni un solo euro de financiación extraordinaria, ni dotación de medios personales, ni asistencia técnica a los consistorios".

La medida también "castiga", alegan, a los pueblos más pequeños, cuyos ayuntamientos "se verán abocados a emitir dictámenes técnicos sin disponer de personal cualificado en plantilla ni recursos asistenciales".

Cobo ha denunciado que García-Page "encomienda a los ayuntamientos trabajos para los que sus empleados carecen de la formación requerida, por lo que se verán obligados a contratar a consultoras externas en vez de destinar esas partidas a las necesidades reales de sus vecinos".