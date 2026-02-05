Vox se atribuye el paso dado por el PP para modificar la horquilla de diputados en Castilla-La Mancha

Archivo - El diputado regional de Vox y portavoz de Educación, Luis Blázquez - VOX - Archivo

TOLEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario Vox Luis Blázquez considera que la "presión" ejercida por el partido de Santiago Abascal ha hecho que el PP haya dado el paso de presentar una enmienda para modificar la horquilla de parlamentarios en las Cortes regionales.

Blázquez ha aprovechado su intervención en el pleno de las Cortes de este jueves para valorar la enmienda presentada por el PP en el Congreso de los Diputados, donde se tramita la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

"Debemos felicitarnos" por el trabajo realizado por el Grupo Parlamentario de Vox, que "ha propiciado" que el PP haya presentado esta enmienda, ha declarado el parlamentario de Vox.

Así, ha insistido en que detrás de esta enmienda está la "presión" ejercida al Grupo Parlamentario Popular y al Partido Popular para que se "atreviera" a presentar una enmienda a la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha y no aumentar así el número de diputados.