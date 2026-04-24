Vox consigue el apoyo de PP y PSOE para solicitar a Justicia que agilice los nuevos juzgados en Talavera

Pleno en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La proposición presentada por el Grupo Municipal Vox para instar al Ministerio de Justicia a la creación de nuevos juzgados en Talavera de la Reina y la agilización de los trámites administrativos ha sido aprobada por unanimidad en el pleno celebrado este viernes.

La viceportavoz del Grupo Municipal Popular y del equipo de Gobierno, Gelen Delgado y la edil de Seguridad Ciudadana Macarena Muñoz, han informado de que el Secretario de Estado de Justicia ha comunicado recientemente al alcalde, José Julián Gregorio, que en pocos meses sacarán a licitación las obras y la voluntad es que la primera piedra se ponga en 2026.

Muñoz ha subrayado que Talavera arrastra desde hace años una situación de saturación en sus órganos judiciales, lo que hace urgente tanto la construcción de nuevas infraestructuras como la creación de nuevos juzgados que permitan dar respuesta a la carga real de trabajo del partido judicial.

Aunque ha valorado los avances anunciados por el Ministerio, ha incidido en la necesidad de que los trámites administrativos se impulsen con la máxima celeridad para que este proyecto, largamente demandado por la ciudad, sea una realidad cuanto antes.

Por su parte, el viceportavoz del Grupo Municipal Vox, Enrique Etayo, ha lamentado que pese a que Talavera de la Reina sea la segunda ciudad más poblada de la provincia de Toledo, "desde hace más de 15 años, sufre una grave insuficiencia de órganos judiciales, diversas asociaciones profesionales y sindicatos del ámbito judicial han venido alertando de esta situación de colapso", ha denunciado.

"Consideramos que es urgente que el Ministerio de Justicia, en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial, proceda a la creación de nuevos órganos judiciales y la agilización de todos los trámites administrativos", ha agregado.

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha pedido al equipo de Gobierno de José Julián Gregorio que actúe con la máxima agilidad para conceder la licencia de obra de los nuevos Juzgados de Talavera, cuya tramitación ya se encuentra en el servicio de Urbanismo del Ayuntamiento.

Los socialistas han recordado que el área de Urbanismo está protagonizando retrasos de hasta un año incluso en actuaciones tan básicas como la reparación de un canalón lo que demuestra "una preocupante falta de gestión y de prioridades claras" por parte del Gobierno de PP y Vox.

"No podemos permitir que un avance tan importante para Talavera se pueda ver frenado por la ineficacia y la falta de gestión y de planificación del Gobierno liderado por José Julián Gregorio", han insistido.

MESA DE LA SOLEDAD NO DESEADA

En la sesión de este viernes, también ha visto la luz la proposición del Grupo Municipal Socialista para la constitución de una mesa de la prevención de la soledad no deseada, que elabore un plan municipal de prevención e intervención de la misma dirigido a las personas mayores de Talavera. Se ha aprobado por mayoría con una enmienda de modificación y supresión del Partido Popular, y la abstención por parte del Grupo socialista.

La edil de Mayores, Julia González, ha recordado que el pasado 24 de febrero, en el seno del Consejo Local de Mayores, donde están representadas las asociaciones de nuestra ciudad, se aprobó por unanimidad el proyecto "Talavera Acompaña 65+".

Por ello, se ha acordado impulsar la coordinación entre la Concejalía de Mayores, los Servicios Sociales municipales, el sistema sanitario y las entidades del Tercer Sector, con el fin de optimizar la detección precoz y la intervención en situaciones de soledad no deseada, así como evaluar de manera continua los programas existentes, mejorando los protocolos de actuación y la coordinación entre servicios para garantizar una respuesta ágil, eficaz y centrada en la persona.

También se ha aprobado la moción de Vox, en la que se insta a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que proceda de forma inmediata y periódica a la limpieza, retirada de residuos y desbroce de las cunetas en las carreteras de su competencia en el entorno de Talavera de la Reina.

En ese texto se pide a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a la Diputación que procedan, con carácter urgente y mediante una planificación periódica, a la limpieza, desbroce, retirada de residuos y adecuada conservación de las cunetas, márgenes y sistemas de drenaje longitudinal y transversal en las carreteras de titularidad estatal y provincial que discurren por Talavera de la Reina y su comarca, garantizando así unas condiciones óptimas de seguridad vial, prevención de incendios y protección del entorno.

En el texto, también se insta al Ayuntamiento de Talavera a que la concejalía responsable del mantenimiento de los caminos de titularidad municipal atienda las reclamaciones vecinales y proceda de forma inmediata y periódica a la limpieza, retirada de residuos y desbroce de los mismos, así como a que elabore un programa viario planificado anual de conservación y mantenimiento que evite que la situación actual de suciedad y abandono de muchos caminos del término municipal vuelva a repetirse.

Los tres grupos también han mostrado unanimidad a la hora de instar al Gobierno de España a la modificación del real decreto legislativo 8/2015 en relación con las mutualidades alternativas y la habilitación de una pasarela al régimen especial de trabajadores autónomos (RETA), tal y como ha propuesto el PP.

El texto aprobado recoge que dicha reforma garantice el reconocimiento de los derechos económicos de los mutualistas, el cómputo de los períodos de aportación y la posibilidad de integración sin penalizaciones desproporcionadas, asegurando en todo caso prestaciones suficientes y dignas".

MOCIÓN DEL PSOE RECHAZADA

El Grupo Municipal Socialista ha lamentado que PP y Vox hayan votado en contra de la moción que han presentado y que buscaba poner en marcha un plan integral de limpieza de fachadas y locales comerciales, con el objetivo de mejorar la imagen de la ciudad y combatir las pintadas vandálicas y la cartelería.

La bancada de la oposición ha denunciado que el Gobierno local haya eliminado de un plumazo una propuesta "completa y necesaria", reduciendo su actuación únicamente a labores de concienciación a pesar de que el PP ha reconocido que solo se interviene en la eliminación de grafitis en edificios públicos.